ONU no exige rango constitucional como requisito para instalar la CICIH, pese a lo que dice Ramón Barrios

El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos explicó a LA PRENSA Verifica que “no es necesario darle rango constitucional a la CICIH porque es una institución temporal, no permanente”.

Añadió que es urgente reformar leyes como la amnistía, el Código Penal y decretos relacionados con impunidad y lavado de activos.

Por su parte, el analista político Germán Licona aseguró que no es necesario elevar la CICIH a rango constitucional, ya que “si no hay las reformas y no hay las leyes que hemos mencionado (inmunidad parlamentaria y Ley 04-2022), la derogación de esas leyes, aquí no va a haber ninguna salida viable (para la instalación de la CICIH)”, expresó.