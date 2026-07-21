Ley Electoral contempla más causales que la falta de representación para cancelar la personería jurídica de un partido

“Ya la misma Ley (Electoral) establece cómo se le puede anular la personería a un partido que no cumpla con los requisitos o que no haya sacado representación electoral en el proceso recién pasado” afirmó Paz (a partir del minuto 29:02).

San Pedro Sula, Honduras Wilson Paz, exdirector del Instituto de Migración (INM), aseguró que la Ley Electoral establece procedimientos para cancelar la inscripción de un partido político cuando este no cumple con los requisitos o cuando no obtiene representación electoral en las elecciones generales anteriores.

LA PRENSA Verifica pidió comentarios a Paz sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check, no se obtuvo respuesta.

Las declaraciones de Paz surgen tras los señalamientos de exfuncionarios y diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), quienes han señalado al gobierno de pretender eliminar la personería jurídica de esa institución política.

El artículo 148 de la normativa electoral señala que el Consejo Nacional Electoral (CNE) puede cancelar la inscripción de un partido por causas como la falta de representación electoral, incumplimientos legales, fusiones, solicitud del propio partido o la no participación en elecciones generales.

Sin embargo es una verdad a medias porque omite contexto relevante. Aunque la Ley Electoral contempla esas causales, también establece otros motivos para cancelar la inscripción de una organización política.

En Honduras, la personalidad jurídica de un partido político está relacionada con el reconocimiento legal que le permite participar dentro del sistema electoral.

Esta condición se obtiene mediante su inscripción ante la autoridad electoral correspondiente, en este caso el CNE, y le permite desarrollar actividades como presentar candidaturas y participar en procesos electorales.

La Ley Electoral regula este procedimiento en el artículo 148, denominado “Cancelación de la inscripción de partidos políticos”.

Esta disposición establece que el CNE, mediante una resolución, puede cancelar la inscripción de uno o más partidos políticos cuando se cumpla alguna de las causales establecidas en la normativa.

La cancelación de la inscripción implica que el partido deja de estar reconocido oficialmente dentro del registro electoral. Al perder esa inscripción, la organización política deja de contar con la habilitación legal para participar en elecciones como partido vigente.

Una de las causas mencionadas por Wilson Paz corresponde a la falta de representación electoral. El artículo 148 establece que el CNE puede cancelar la inscripción de un partido que no haya obtenido “por lo menos un diputado al Congreso Nacional o un alcalde a nivel municipal en las elecciones generales”.

La otra causal señalada por el diputado está relacionada con el incumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.

La normativa contempla que un partido puede perder su inscripción si obtuvo su reconocimiento de manera fraudulenta, incurrió en prohibiciones establecidas en la Ley Electoral o incumplió sus deberes legales, siempre que estas situaciones sean comprobadas.

Sin embargo, estas no son las únicas razones establecidas en la legislación hondureña. El artículo 148 también contempla la cancelación de la inscripción por procesos de fusión entre partidos políticos.

La ley reconoce la fusión plena, cuando las organizaciones se integran para formar una nueva estructura política, y la fusión por absorción, cuando un partido incorpora a otro.

Además, la normativa permite que un partido político solicite la cancelación de su propia inscripción, siempre que esta decisión se realice conforme a lo establecido en sus estatutos internos. En este caso, la eliminación del registro electoral ocurre por petición de la propia organización.

Otra causal establecida en la Ley Electoral es la falta de participación en elecciones generales. La normativa indica que un partido puede perder su inscripción si no participa en este tipo de procesos, con la excepción de aquellos que hayan formado parte de una alianza electoral.

El abogado Germán Licona aseguró que la normativa electoral contempla otras causales y aclaró que “los partidos políticos que socaven la confianza en las instituciones y que irrespeten la institucionalidad podrán ser objeto de la cancelación de su personalidad jurídica”.

En conclusión, la afirmación de Wilson Paz es una verdad a medias. Si bien la Ley Electoral contempla como causales para cancelar la inscripción de un partido político la falta de representación electoral y el incumplimiento de determinados requisitos legales, estas no son las únicas previstas en la normativa.