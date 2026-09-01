Jorge Cálix asegura que ningún activo de la ENEE se puede vender, pero la ley lo contradice

San Pedro Sula, Honduras

Jorge Cálix, jefe de bancada del Partido Liberal, afirmó que la Ley de Justicia Energética prohíbe vender o poner en garantía cualquiera de los activos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). "Hay una prohibición, en lo que hemos presentado, para que no se pueda embargar, enajenar, vender, poner en garantía ninguno de los activos de la ENEE que hoy son de la ENEE; ni uno solo", aseguró (a partir del 2:11:17).

La afirmación es una verdad a medias porque, aunque la Ley de Justicia Energética establece prohibiciones para proteger determinados activos de la ENEE, omite que la misma normativa permite disponer de ciertos bienes bajo condiciones específicas. La ley declara determinados activos de la ENEE como intransferibles e inalienables y, en algunos casos, inembargables y no utilizables como garantía. No obstante, Cálix omite que el artículo 16 del proyecto aprobado establece un procedimiento para descargar y posteriormente disponer de bienes muebles, equipos, maquinaria, vehículos, herramientas, repuestos y otros activos que sean obsoletos, irreparables o hayan perdido su utilidad operativa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las declaraciones de Cálix surgieron durante la sesión legislativa del lunes 31 de agosto, en la que el Congreso Nacional aprobó la Ley de Justicia Energética con 78 votos a favor. El decreto contiene 37 artículos y modifica, entre otras normas, la Ley General de la Industria Eléctrica y la Ley Constitutiva de la ENEE. De acuerdo con la normativa, la ENEE funcionará como empresa matriz, mientras que las actividades de generación, transmisión y distribución serán separadas mediante empresas subsidiarias cuyas acciones permanecerán bajo control estatal. LA PRENSA Verifica solicitó comentarios a Cálix sobre su aseveración, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Bienes intransferibles

El proyecto de Ley de Justicia Energética establece mecanismos de protección para determinados bienes y activos de la ENEE. El texto dispone que los bienes y activos que el Estado transfiera a la ENEE Matriz, las acciones de las empresas subsidiarias y los activos estratégicos que estas adquieran posteriormente serán intransferibles e inalienables y no podrán utilizarse como garantías de financiamiento. La propuesta también establece una protección específica para los bienes vinculados con las centrales hidroeléctricas propiedad de la ENEE. Los predios, embalses, franjas de protección, instalaciones y zonas de influencia de estas centrales son declarados bienes de dominio público, inembargables, intransferibles e inalienables. De esta manera, el proyecto impide la transferencia, enajenación o utilización como garantía de determinados activos de la ENEE y, en el caso de los bienes vinculados con las centrales hidroeléctricas, incorpora además protección frente a embargos.

Venta de bienes sin operatividad