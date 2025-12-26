  1. Inicio
  2. Premium
  3. Verifica
  4. Explicativo

Un repaso a las actividades de educación de LA PRENSAVerifica durante 2025

Conversatorios, talleres, alianzas y Chekeabot llevaron verificación electoral y detección de deepfakes a más de 340 personas en Honduras

  • Actualizado: 26 de diciembre de 2025 a las 15:56 -
  • Redacción
Un repaso a las actividades de educación de LA PRENSAVerifica durante 2025

La alfabetización mediática tiene como objetivo empoderar a los ciudadanos con herramientas digitales para combatir la desinformación.

 Imagen: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras
LA PRENSA Verifica y EH Verifica cerraron 2025 con una agenda educativa que llevó el fact-checking a universidades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Más de 340 personas debatieron desinformación electoral, deepfakes y manipulación informativa en espacios públicos y académicos.

La apuesta combinó conversatorios, talleres y una verificación política en vivo denominada Verificatón, mientras una alianza académica monitoreó rumores antes, durante y después de las elecciones generales del 30 de noviembre.

En la antesala electoral, además, LA PRENSA Verifica lanzó Chekeabot, una herramienta de IA para combatir la desinformación electoral y reducir vacíos informativos.

A continuación, LA PRENSA Verifica repasa las actividades de educación realizadas en 2025:

Conversatorios: alfabetización mediática a gran escala

Seis conversatorios recorrieron 2025 con énfasis en desinformación electoral, deepfakes y pedagogía para detectar manipulación.

LA PRENSA Verifica y EH Verifica organizaron dos encuentros en la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) y Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) de Tegucigalpa.

Asimismo se desarrolló uno en la Universidad de San Pedro sula (USAP), Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) y la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

Más de 340 personas—docentes, estudiantes, académicos, analistas, líderes comunitarios y tomadores de decisión—se sumaron en UJCV, USAP, Unitec, UTH y la UNAH.

La agenda puso la verificación en aulas y auditorios, para activar pensamiento crítico y conciencia pública como respuesta integral.

El impulso dejó acuerdos concretos: UJCV y UTH adoptarán el programa de educación mediática de LA PRENSA Verifica.

En paralelo, antes de las elecciones generales, un taller de técnicas de verificación electoral entrenó a estudiantes de Periodismo de la UJCV y UNAH.

Verificatón: fact-checking político en vivo

LA PRENSA Verifica estrenó el Verificatón, primera jornada hondureña de fact-checking político en tiempo real durante debates presidenciales con estudiantes de Periodismo de la UJCV, UNAH, USAP y Ceutec.

El equipo verificó afirmaciones al vuelo y publicó hallazgos con velocidad editorial, en un formato que combinó cobertura con aprendizaje práctico.

Estudiantes ingresaron a salas de redacción en Tegucigalpa y San Pedro Sula para contrastar datos con acompañamiento profesional.

Participaron más de 30 jóvenes, que aplicaron metodología, fuentes oficiales y lectura crítica del discurso público.

El Verificatón amplificó la exposición pública del fact-checking y probó capacidad operativa en un contexto electoral de alta tensión.

En pocas horas, la dinámica exigió coordinación, edición y verificación simultáneas, dejando un modelo replicable para futuras coberturas.

Alianzas: investigación académica con estándares internacionales

LA PRENSA Verifica llevó su trabajo al ámbito académico al aliarse con la UJCV, la Universidad Complutense de Madrid y el Observatorio de la Desinformación.

La cooperación instaló estándares internacionales para estudiar el fenómeno y tendió un puente entre redacciones y universidades.

El monitoreo siguió en tiempo real las desinformaciones que marcaron las elecciones antes, durante y después. LA PRENSA Verifica coordinó el proceso con estudiantes de Periodismo y de la maestría en Ciencias Políticas de la UJCV, que sistematizaron narrativas y rastrearon su circulación.

Las conclusiones se plasmaron en documentos científicos y colocaron el fact-checking hondureño en el plano académico internacional.

El salto busca validar métodos, medir impacto y dejar evidencia para decisiones públicas y currículos, más allá de la coyuntura.

Herramientas de IA: Chekeabot contra vacíos informativos

Antes de las elecciones generales, LA PRENSA Verifica desarrolló y lanzó Chekeabot, una herramienta de IA diseñada para combatir la desinformación electoral. Su propósito es responder a la urgencia informativa del periodo electoral, cuando aumentan los rumores y la confusión pública.

Chekeabot se orienta a reducir vacíos informativos: identifica temas sensibles, guía a las audiencias hacia información verificada y ayuda a ordenar dudas recurrentes.

La herramienta complementa el trabajo editorial, agilizando el acceso a datos claros en momentos de alta demanda ciudadana.

La incorporación de IA no sustituye la verificación humana: la refuerza. Con Chekeabot, LA PRENSA Verifica amplía alcance y velocidad en la entrega de información útil, y suma una capa tecnológica a su estrategia educativa y de alfabetización mediática.

  • Fuente
  • Información de LA PRENSA Verifica
Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Redacción web
Redacción
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias