BCIE y Gobierno de Honduras fortalecen alianza estratégica para impulsar inversión y desarrollo

Tegucigalpa.

La Presidente Ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica, Gisela Sánchez, sostuvo una reunión de trabajo con el Excelentísimo Presidente de la República de Honduras, Nasry Asfura Zablah, en la sede del Banco, con el propósito de revisar la cartera activa de proyectos en el país y dialogar sobre las prioridades estratégicas de la nueva administración. El encuentro marcó el inicio de una etapa de coordinación estrecha para alinear inversiones con los objetivos nacionales de desarrollo.

Durante la jornada se reafirmó la sólida relación histórica entre Honduras y el BCIE, así como la voluntad compartida de consolidar una agenda orientada al crecimiento económico, la generación de empleo y la mejora sostenida de la calidad de vida de la población. Ambas partes coincidieron en la importancia de acelerar proyectos que impacten de manera directa en la competitividad y la inclusión social.

En las semanas recientes, equipos técnicos del Banco han mantenido sesiones de trabajo con autoridades del nuevo Gobierno para evaluar el estado de ejecución de los proyectos en curso, identificar oportunidades de optimización y acordar acciones que permitan agilizar su implementación. Este acompañamiento técnico busca garantizar resultados oportunos y de alto impacto, reforzando la eficiencia en la gestión pública.

Actualmente, el BCIE mantiene en Honduras una cartera activa que supera los 1,400 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 90% está orientado al sector infraestructura, considerado prioritario por la administración del Presidente Asfura. Entre las iniciativas más relevantes figura el Programa de Carreteras Resilientes, que incluye los tramos Danlí–Trojes y Ojo de Agua–Cantarranas, así como el Corredor Turístico con un nuevo libramiento para la ciudad de El Progreso.

También destacan los avances sustanciales en infraestructura hospitalaria en Choluteca y Tocoa, proyectos clave para fortalecer el sistema de salud, además del Programa de Recuperación del Lago de Yojoa, orientado a la protección ambiental y al impulso del turismo sostenible. Estas iniciativas han sido revisadas de manera conjunta con el Gobierno, definiendo mecanismos específicos para fortalecer su gestión, agilizar procesos y maximizar su beneficio económico y social.

De forma paralela, el BCIE mantiene un diálogo permanente con las autoridades hondureñas para identificar y estructurar nuevas operaciones estratégicas alineadas con la hoja de ruta nacional. Sectores como infraestructura, energía, agua y saneamiento, y transporte público se perfilan como ejes prioritarios para ampliar la cobertura de servicios, fortalecer la competitividad y promover un desarrollo sostenible e inclusivo, reafirmando al Banco como aliado estratégico en la transformación del país.