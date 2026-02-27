La Copa del Mundo se vive en casa con Almacenes Tropigas con su “Cancha Naranja”

Tegucigalpa.

Con el objetivo de encender la pasión deportiva y convertirla en una experiencia de compra dinámica y cercana, Almacenes Tropigas presenta oficialmente Cancha Naranja, el territorio donde se vivirá la emoción del Mundial. La iniciativa transforma el espíritu futbolero en oportunidades concretas para que las familias se preparen con anticipación y disfruten cada partido desde la comodidad de su hogar.

La campaña ofrece una amplia variedad de productos ideales para estrenar antes del inicio del torneo: pantallas de última generación, equipos de sonido, barras de audio, refrigeradoras para abastecer las reuniones, salas y muebles para recibir a la familia, además de celulares, laptops y mucho más. La propuesta busca que cada cliente pueda armar su propia Cancha Naranja y convertir su casa en el mejor estadio.