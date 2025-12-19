La PRENSA Verifica expone en la UTH de SPS cómo la desinformación afectó las elecciones generales

San Pedro Sula, Honduras.- Con un llamado a identificar y frenar las narrativas engañosas que contaminaron el proceso electoral, LA PRENSA Verifica y EH Verifica realizaron un conversatorio en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en San Pedro Sula, el miércoles 17 de diciembre de 2025.

La actividad, parte del programa de educación mediática de ambos equipos, reunió a poco más de 40 asistentes en la sala de juicios orales, donde se promovió conciencia, análisis y reflexión sobre cómo la desinformación afecta los procesos democráticos.

En el intercambio, panelistas y público coincidieron en que la desinformación “tiene miles de caras”, pero que, por el contexto del país, la más visible en ese momento fue la electoral.

Aun así, se subrayó que el fenómeno no es estático: aprovecha coyunturas, se adapta a cada crisis y “muta” con la metamorfosis de los tiempos.

En otras palabras, semanas atrás se manifiestó como propaganda engañosa o confusión sobre el voto, y posteriormente puede adoptar otras formas según el tema que domine la conversación pública.

El conversatorio desmenuzó los formatos más comunes de manipulación digital en Honduras antes, durante y después del proceso: videos sacados de contexto, imágenes antiguas presentadas como actuales, citas falsas y deepfakes —contenidos creados con inteligencia artificial para simular hechos, voces o escenas—, además de otras prácticas que se multiplican con rapidez en redes sociales.

Los ponentes explicaron que muchos de esos contenidos buscaron inducir conductas específicas: promover el abstencionismo, atacar a un candidato y reivindicar a otro, confundir sobre cómo votar, provocar errores en la marca, alterar percepciones sobre el día o los horarios de la jornada electoral, y contaminar el ambiente informativo con piezas fabricadas.