Honduras, en la arquitectura mediática de Rusia en América Latina

San Pedro Sula, Honduras
Honduras forma parte de la arquitectura mediática que Rusia ha construido en América Latina para ampliar el alcance de sus narrativas y fortalecer su influencia informativa en la región, según un informe elaborado por la agencia brasileña Lupa en alianza con LatamChequea.
La investigación, titulada Operaciones de influencia rusas en América Latina y publicada en mayo de 2026, identifica al país como uno de los puntos de distribución de RT en Español, el canal estatal ruso considerado por los autores como la principal herramienta de comunicación internacional del Kremlin para las audiencias latinoamericanas.
Según el documento, RT mantiene presencia en la Televisión Digital Abierta (TDA) hondureña a través de varias frecuencias regionales: Canal 27 en centro sur, 24 y 25 en noroccidente y Canal 51 en Atlántida.
Esa red sitúa a Honduras dentro de los 18 países latinoamericanos donde el medio ruso distribuye regularmente su programación.
Aunque el informe no documenta operaciones de espionaje, campañas de desinformación o interferencia política específicamente dirigidas a Honduras, sí ubica al país dentro de una infraestructura regional diseñada para ampliar la circulación de contenidos producidos por medios estatales rusos.
La conclusión adquiere relevancia en un contexto en el que Rusia ha intensificado sus esfuerzos por consolidar presencia mediática en América Latina desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.
El estudio no se basó en encuestas de opinión pública. Los investigadores construyeron una base documental a partir de 404 verificaciones y reportajes publicados por 18 organizaciones de fact-checking de América Latina integrantes de la International Fact-Checking Network (IFCN), además de informes académicos, investigaciones periodísticas y estudios especializados sobre desinformación e influencia extranjera.
Los contenidos revisados provinieron de organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.
De los 404 materiales analizados, solo 28 (7%) habían sido publicados antes del inicio de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero de 2022, mientras que los 376 (93%) restantes surgieron después del comienzo del conflicto.
Los investigadores encontraron que la guerra desencadenó una ola de desinformación relacionada con Rusia, Ucrania, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Unión Europea y organismos internacionales.
Las verificaciones revisadas abordaron fotografías manipuladas, videos fuera de contexto, declaraciones falsas, teorías conspirativas y campañas coordinadas destinadas a influir en la opinión pública sobre conflictos armados, elecciones, diplomacia, salud y geopolítica.
A partir de ese análisis, el informe concluye que las operaciones de influencia rusas en América Latina no dependen únicamente de contenidos falsos aislados, sino de una estrategia sostenida para ocupar espacios dentro del ecosistema informativo regional.
Más allá de redes
El informe describe una estrategia que combina medios de comunicación, diplomacia, cooperación internacional, alianzas locales y plataformas digitales.
Según los autores, la influencia rusa no se limita a la difusión de noticias. También busca posicionar determinadas interpretaciones de acontecimientos internacionales y construir audiencias receptivas a sus mensajes.
La investigación identifica varios patrones recurrentes en América Latina. Entre ellos figuran discursos que explotan el antiamericanismo histórico de la región, la desconfianza hacia instituciones occidentales, el rechazo a intervenciones extranjeras, las críticas a las sanciones económicas impulsadas por Estados Unidos y Europa, así como la promoción de un mundo multipolar en el que Rusia aparece como contrapeso geopolítico de Occidente.
También son frecuentes las narrativas críticas hacia la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), una alianza militar integrada por Estados Unidos, Canadá y varios países europeos, así como hacia la Unión Europea.
De acuerdo con el informe, estas narrativas no son idénticas en todos los países. Por el contrario, se adaptan a los debates que generan mayor sensibilidad en cada sociedad.
Los autores señalan que las operaciones de influencia rusas suelen reempaquetar mensajes geopolíticos en temas de alto interés local como soberanía, migración, seguridad, censura, independencia nacional o resentimientos históricos hacia Estados Unidos y Europa.
El objetivo es que esos mensajes parezcan surgir de debates internos y no de una estrategia de comunicación extranjera.
En Honduras, varios de esos temas forman parte de la discusión pública cotidiana. La migración hacia Estados Unidos, la dependencia económica de las remesas, la inseguridad, el combate al crimen organizado, la pobreza, la desigualdad y los debates sobre soberanía nacional son asuntos que generan amplia atención ciudadana y política.
Según la lógica descrita en el informe, estas preocupaciones pueden convertirse en puntos de entrada para narrativas adaptadas al contexto local.
De esa forma, debates internacionales terminan conectándose con inquietudes nacionales, facilitando la circulación de mensajes alineados con los intereses geopolíticos del Kremlin.
Los investigadores sostienen que esta adaptación permite reducir la percepción de que se trata de propaganda extranjera y aumentar las posibilidades de aceptación entre audiencias que ya mantienen posiciones críticas hacia actores occidentales.
Estrategia regional
El informe permite además observar distintos niveles de presencia rusa en Centroamérica.
Mientras Nicaragua aparece vinculada a acuerdos de cooperación con medios estatales rusos, programas de capacitación para periodistas y convenios de difusión de contenidos de RT y Sputnik, Honduras es mencionado únicamente como parte de la red de distribución televisiva del canal.
Esa diferencia revela que la estrategia rusa no opera de manera uniforme en toda la región. En algunos países se apoya en alianzas institucionales y cooperación gubernamental; en otros, su presencia se concentra principalmente en la circulación de contenidos a través de infraestructuras mediáticas ya existentes.
La investigación también destaca que el objetivo de estas operaciones no se limita al entorno digital. Rusia busca consolidar una presencia capaz de sobrevivir a cambios políticos, restricciones tecnológicas o decisiones de plataformas de redes sociales.
Para ello, apuesta por anclar su influencia en medios de comunicación, servicios, instituciones y redes locales que permitan mantener una conexión permanente con las audiencias latinoamericanas.
Bajo esa lógica, Honduras aparece como una pieza dentro de una arquitectura regional más amplia. No como el centro de una operación específica, sino como uno de los puntos desde los que circulan contenidos producidos por el aparato mediático estatal ruso hacia públicos de América Latina.