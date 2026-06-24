Honduras, en la arquitectura mediática de Rusia en América Latina

San Pedro Sula, Honduras

Honduras forma parte de la arquitectura mediática que Rusia ha construido en América Latina para ampliar el alcance de sus narrativas y fortalecer su influencia informativa en la región, según un informe elaborado por la agencia brasileña Lupa en alianza con LatamChequea.

La investigación, titulada Operaciones de influencia rusas en América Latina y publicada en mayo de 2026, identifica al país como uno de los puntos de distribución de RT en Español, el canal estatal ruso considerado por los autores como la principal herramienta de comunicación internacional del Kremlin para las audiencias latinoamericanas.

Según el documento, RT mantiene presencia en la Televisión Digital Abierta (TDA) hondureña a través de varias frecuencias regionales: Canal 27 en centro sur, 24 y 25 en noroccidente y Canal 51 en Atlántida.

Esa red sitúa a Honduras dentro de los 18 países latinoamericanos donde el medio ruso distribuye regularmente su programación.

Aunque el informe no documenta operaciones de espionaje, campañas de desinformación o interferencia política específicamente dirigidas a Honduras, sí ubica al país dentro de una infraestructura regional diseñada para ampliar la circulación de contenidos producidos por medios estatales rusos.

La conclusión adquiere relevancia en un contexto en el que Rusia ha intensificado sus esfuerzos por consolidar presencia mediática en América Latina desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

El estudio no se basó en encuestas de opinión pública. Los investigadores construyeron una base documental a partir de 404 verificaciones y reportajes publicados por 18 organizaciones de fact-checking de América Latina integrantes de la International Fact-Checking Network (IFCN), además de informes académicos, investigaciones periodísticas y estudios especializados sobre desinformación e influencia extranjera.

Los contenidos revisados provinieron de organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

De los 404 materiales analizados, solo 28 (7%) habían sido publicados antes del inicio de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero de 2022, mientras que los 376 (93%) restantes surgieron después del comienzo del conflicto.

Los investigadores encontraron que la guerra desencadenó una ola de desinformación relacionada con Rusia, Ucrania, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Unión Europea y organismos internacionales.

Las verificaciones revisadas abordaron fotografías manipuladas, videos fuera de contexto, declaraciones falsas, teorías conspirativas y campañas coordinadas destinadas a influir en la opinión pública sobre conflictos armados, elecciones, diplomacia, salud y geopolítica.

A partir de ese análisis, el informe concluye que las operaciones de influencia rusas en América Latina no dependen únicamente de contenidos falsos aislados, sino de una estrategia sostenida para ocupar espacios dentro del ecosistema informativo regional.