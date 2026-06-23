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Tristeza y llanto en Panamá en el Mundial; Modrić hace historia y la sexy croata

Panamá quedó oficialmente eliminada del Mundial 2026 tras caer ante Croacia en la segunda jornada de la fase de grupos.

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Los aficionados panameños llegaron a tierras canadienses con la ilusión intacta de ver a su selección sumar sus primeros puntos en la máxima cita del fútbol mundial.
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La reconocida modelo e influencer croata Ivana Knoll también dijo presente en las gradas y volvió a convertirse en una de las grandes atracciones fuera del terreno de juego.
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Croacia apostó por una alineación equilibrada entre experiencia y juventud. Estos fueron los once elegidos para afrontar un compromiso clave en sus aspiraciones mundialistas.
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Por su parte, Panamá saltó al césped con sus mejores hombres disponibles. Estos fueron los once guerreros que intentaron dar la sorpresa ante los balcánicos.
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Gran parte de las miradas estuvieron puestas en Luka Modric, quien alcanzó la histórica cifra de 200 partidos defendiendo la camiseta de la selección croata.
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Desde el pitazo inicial, el encuentro se disputó con una intensidad notable. Ambas escuadras mostraron agresividad en la presión y buscaron imponer condiciones desde los primeros compases.
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Lejos de sentirse inferior, Panamá compitió de tú a tú y generó varias aproximaciones peligrosas, especialmente mediante el juego aéreo.
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El delantero Luis Rodríguez estuvo muy cerca de abrir el marcador para los canaleros, pero una extraordinaria intervención del guardameta croata evitó el festejo panameño.
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Durante la pausa de hidratación, ambos estrategas aprovecharon para reorganizar piezas y transmitir indicaciones tácticas a sus futbolistas.
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El compromiso mantuvo un ritmo elevado durante toda la primera mitad, con constantes disputas en la zona medular y llegadas en ambas áreas.
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Desde la zona técnica, el seleccionador panameño observaba atentamente cada movimiento de sus dirigidos mientras el duelo se encaminaba al descanso con un empate sin goles.
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La segunda mitad arrancó con aún más intensidad, aunque poco a poco los croatas comenzaron a adueñarse de la posesión y a controlar el desarrollo del juego.
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La resistencia panameña terminó cediendo cuando Josip Stanisic desbordó por la banda derecha y envió un preciso centro al corazón del área.
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Allí apareció Ante Budimir para anticiparse a la defensa y empujar el balón al fondo de la red, firmando el 1-0 para el conjunto europeo.
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Los futbolistas croatas celebraron con euforia la anotación, conscientes de que ese tanto les devolvía tranquilidad tras la derrota sufrida ante Inglaterra en la primera jornada.
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Impulsada por la ventaja, Croacia encontró más espacios y estuvo cerca de ampliar la diferencia en un mano a mano de Marco Pašalić, quien no logró definir con precisión.
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Al final, Panamá buscó el empate hasta el último minuto, pero sus esfuerzos no fueron suficientes. Con esta derrota, la selección canalera quedó oficialmente eliminada del Mundial 2026, a falta de disputar su último compromiso de la fase de grupos frente a Inglaterra.
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Los aficionados panameños quedaron tristes luego del resultado.
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