Tristeza y llanto en Panamá en el Mundial; Modrić hace historia y la sexy croata

Los aficionados panameños llegaron a tierras canadienses con la ilusión intacta de ver a su selección sumar sus primeros puntos en la máxima cita del fútbol mundial.
La reconocida modelo e influencer croata Ivana Knoll también dijo presente en las gradas y volvió a convertirse en una de las grandes atracciones fuera del terreno de juego.
Croacia apostó por una alineación equilibrada entre experiencia y juventud. Estos fueron los once elegidos para afrontar un compromiso clave en sus aspiraciones mundialistas.
Por su parte, Panamá saltó al césped con sus mejores hombres disponibles. Estos fueron los once guerreros que intentaron dar la sorpresa ante los balcánicos.
Gran parte de las miradas estuvieron puestas en Luka Modric, quien alcanzó la histórica cifra de 200 partidos defendiendo la camiseta de la selección croata.
Desde el pitazo inicial, el encuentro se disputó con una intensidad notable. Ambas escuadras mostraron agresividad en la presión y buscaron imponer condiciones desde los primeros compases.
Lejos de sentirse inferior, Panamá compitió de tú a tú y generó varias aproximaciones peligrosas, especialmente mediante el juego aéreo.
El delantero Luis Rodríguez estuvo muy cerca de abrir el marcador para los canaleros, pero una extraordinaria intervención del guardameta croata evitó el festejo panameño.
Durante la pausa de hidratación, ambos estrategas aprovecharon para reorganizar piezas y transmitir indicaciones tácticas a sus futbolistas.
El compromiso mantuvo un ritmo elevado durante toda la primera mitad, con constantes disputas en la zona medular y llegadas en ambas áreas.
Desde la zona técnica, el seleccionador panameño observaba atentamente cada movimiento de sus dirigidos mientras el duelo se encaminaba al descanso con un empate sin goles.
La segunda mitad arrancó con aún más intensidad, aunque poco a poco los croatas comenzaron a adueñarse de la posesión y a controlar el desarrollo del juego.
La resistencia panameña terminó cediendo cuando Josip Stanisic desbordó por la banda derecha y envió un preciso centro al corazón del área.
Allí apareció Ante Budimir para anticiparse a la defensa y empujar el balón al fondo de la red, firmando el 1-0 para el conjunto europeo.
Los futbolistas croatas celebraron con euforia la anotación, conscientes de que ese tanto les devolvía tranquilidad tras la derrota sufrida ante Inglaterra en la primera jornada.
Impulsada por la ventaja, Croacia encontró más espacios y estuvo cerca de ampliar la diferencia en un mano a mano de Marco Pašalić, quien no logró definir con precisión.
Al final, Panamá buscó el empate hasta el último minuto, pero sus esfuerzos no fueron suficientes. Con esta derrota, la selección canalera quedó oficialmente eliminada del Mundial 2026, a falta de disputar su último compromiso de la fase de grupos frente a Inglaterra.
Los aficionados panameños quedaron tristes luego del resultado.