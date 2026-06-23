Real Madrid va por delantero del Mundial, fichaje oficial del Barcelona y ofertón por Julián

Según informan en Italia, este jueves los emisarios del Como de Italia viajarán a España para reunirse con los responsables del Real Madrid y negociar por Nico Paz. El club blanco tenía previsto repescarlo pagando 9 millones de euros e incorporarlo a la plantilla de Mourinho. Sin embargo, el jugador no lo ve claro y ha mostrado su decisión de seguir y jugar Champions con el club italiano. Ante este panorama y como respuesta, el Real Madrid habría decidido repescarlo y ponerlo en el mercado por 60 millones de euros.