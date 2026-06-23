Real Madrid va por delantero del Mundial, fichaje oficial del Barcelona y ofertón por Julián

Estos son los últimos movimientos del mercado de fichajes de Europa con Real Madrid, Barcelona y Julián Álvarez como grandes protagonistas de las últimas horas.
El internacional egipcio Omar Marmoush podría dejar el club Cityzen consciente de la gran competencia que ha tenido este curso. Según informa el medio italiano Tuttosport, la Juventus sigue de cerca la situación del futbolista que actualmente se encuentra disputando el mundial con su selección.
El exfutbolista y técnico italiano Gennaro Gattuso se convirtió este martes en el nuevo entrenador de la Lazio, tras su dimisión como seleccionador de Italia una vez no clasificó al equipo al Mundial 2026, según ha comunicado el club en su página web.
El atacante inglés Marcus Rashford, que jugó la temporada pasada con el Barcelona, podría estar en la agenda del Tottenham de Roberto de Zerbi. 40 millones de euros tiene de cláusula y es uno de los nombres que el club inglés estaría valorando.
Tras pasar varios meses en el Porto durante la segunda parte de la temporada 2025-26, Thiago Silva (41) regresa al Fluminense, club en el que ya jugó entre 2006 y 2009 y luego en la temporada 2024-25, sumando un total de 210 partidos y 19 goles.
Ayyoub Bouaddi, de 18 años, continúa ganando protagonismo en la agenda de los grandes clubes europeos. El centrocampista del Lille, que está brillando con Marruecos en el Mundial 2026, es seguido desde hace tiempo por el Real Madrid. Según Sky Sport, el conjunto francés ya ha fijado un precio de salida de 70 millones de euros para su joven talento, una cifra que también deberán valorar otros pretendientes como PSG, Liverpool, Chelsea o Bayern Múnich.
Álvaro Arbeloa ya tendría decidido su próximo destino en los banquillos. Según informa Marca, el exentrenador del Real Madrid continuará su carrera en el Fulham, donde afrontará su primera experiencia como técnico en Inglaterra.
El italiano Enzo Maresca está muy cerca de convertirse de forma oficial en el nuevo entrenador del Manchester City. Según afirma Sky Sports, el club de Mánchester pagará unos 20 millones de euros como indemnización para cerrar su salida de Londres. Su llegada destrabará el mercado del equipo y otras contrataciones que están frenadas.
El Manchester United quiere que Manuel Ugarte (25 años) salga del club y está dispuesto a asumir pérdidas. Pagaron por él unos 48 millones de euros y quieren venderlo este verano, según The Sun. El centrocampista, que está disputando el Mundial con Uruguay, no ha rendido al nivel esperado desde su llegada procedente del Paris Saint-Germain en agosto de 2024.
El Barcelona y el Panathinaikos han llegado a un acuerdo para el traspaso del portero Iñaki Peña al conjunto griego, según ha anunciado el club catalán este martes. La entidad catalana no ha hecho oficiales las cifras de la operación, aunque diversos medios apuntan a que el traspaso podría alcanzar los tres millones de euros. La última temporada jugó cedido en el Elche.
El FC Barcelona ha comunicado al Al Ahly que ejercerá la opción de compra por Hamza Abdelkarim, con lo que el joven delantero egipcio firmará con el club catalán hasta el 30 de junio de 2029, anunció este martes la entidad azulgrana. Actualmente Abdelkarim, de 18 años, se encuentra con la selección de su país disputando la Copa del Mundo y ha participado en los dos partidos disputados contra Bélgica y Nueva Zelanda.
ESPN informó que Real Madrid tiene interés de fichar al futbolista del Arsenal, Piero Hincapié. No obstante, otra fuente indicó a ESPN que los fichajes de otro defensor, además de Konaté, y el de un centrocampista dependerán de las ventas de alguno de los jugadores de la actual plantilla.
Según informan en Italia, este jueves los emisarios del Como de Italia viajarán a España para reunirse con los responsables del Real Madrid y negociar por Nico Paz. El club blanco tenía previsto repescarlo pagando 9 millones de euros e incorporarlo a la plantilla de Mourinho. Sin embargo, el jugador no lo ve claro y ha mostrado su decisión de seguir y jugar Champions con el club italiano. Ante este panorama y como respuesta, el Real Madrid habría decidido repescarlo y ponerlo en el mercado por 60 millones de euros.
Julián Álvarez dejó claro, después del partido de Argentina ante Austria, que quiere salir del Atlétio de Madrid este verano. "Lo mejor para todos es una transferencia; quiero cumplir mi sueño", dijo con rotundidad a ESPN la 'Araña'. Hasta ahora, el Atlético se ha cerrado en banda a hablar de traspasar a su estrella, sobre todo a Barça y Madrid.
La postura del Atlético de Madrid es muy clara y contundente: negociarán con cualquier otro club que no sea FC Barcelona por 130 millones de euros, pero si son los catalanes, será solo por cláusula de salida, algo imposible ya que son 500 millones. El Arsenal es uno de los equipos que el club colchonero aceptaría traspasar al argentino. Podrían pedir un cambio por Viktor Gyokeres.
Según información del Diario Sport, el Barcelona quiere poner a prueba la firmeza del Atlético de Madrid con una oferta colosal de 130 millones de euros (148 millones de dólares) por Julián Álvarez. El delantero argentino ha causado gran revuelo en la capital española tras dejar claro que quiere empezar de cero lejos del Metropolitano.
Puede haber barrida en el Real Madrid. La Juventus busca reforzarse con experiencia internacional y se fijó en varios nombres del club blanco, según apunta Tuttosport. El medio titula "Un García sí, otro no", aprobando a Fran García pero descartando a Gonzalo García, quien será dirigido por Mourinho. También les interesan Dani Ceballos, Franco Mastantuono y, sobre todo, Brahim Díaz.
“Enzo Fernández es el elegido”: La directiva del Real Madrid ha decidido avanzar por Enzo Fernández, mediocampista argentino de 25 años que actualmente juega en el Chelsea, tras descartar otras alternativas para reforzar el centro del campo.
Según información publicada por AS, el Real Madrid inició gestiones con el Chelsea para negociar el traspaso de Enzo Fernández, en una operación que podría superar los 100 millones de euros. La voluntad del futbolista de sumarse a la Casa Blanca se ha convertido en un factor clave en el proceso.
El Betis ha frenado su interés por Fran García después de conocer las exigencias del Real Madrid. Según informes, el conjunto blanco reclama 20 millones de euros por el lateral izquierdo, una cifra que la entidad verdiblanca considera inasumible, por lo que las negociaciones han quedado congeladas.
Crysencio Summerville (24 años) está destacando en el Mundial 2026 con Países Bajos y se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado. El atacante neerlandés figura en la agenda de clubes como Arsenal y Manchester United, mientras que el Real Madrid permanece atento a su situación y buscaría su fichaje.
Nicolas Jackson no contempla abandonar el Chelsea este verano. Según Football Insider, el delantero senegalés está decidido a continuar en Stamford Bridge y ganarse un puesto importante en el nuevo proyecto liderado por Xabi Alonso.