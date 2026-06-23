Cristiano Ronaldo, molesto tras una pregunta sobre Messi: esto hizo con el periodista

Houston, Estados Unidos.

El portugués Cristiano Ronaldo fue una de las grandes figuras de la jornada en el Mundial 2026 al marcar un doblete en la contundente victoria de Portugal por 5-0 sobre Uzbekistán, resultado que permitió a los lusos sellar su clasificación a la siguiente ronda del torneo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. El capitán portugués no solo celebró sus dos primeros goles en la presente Copa del Mundo, sino que además volvió a escribir su nombre en los libros de historia al convertirse en el único futbolista capaz de anotar en seis ediciones diferentes de un Mundial.

Sin embargo, tras el encuentro disputado en Toronto, Ronaldo también llamó la atención por su reacción ante una pregunta relacionada con el argentino Lionel Messi, quien un día antes había acaparado los titulares tras marcar un doblete con Argentina y convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 anotaciones. Cristiano acudió a la zona mixta luego de ser elegido como el Mejor Jugador del Partido. En ese momento, un periodista intentó consultarle sobre la actuación de Messi. El portugués incluso pidió que la pregunta se realizara en español, pero cambió de actitud cuando escuchó el nombre del astro argentino. "Ayer Lionel Messi marcó dos goles...", comenzó el comunicador antes de ser interrumpido por Ronaldo con un seco: "Dale", mientras giraba su cuerpo y se dirigía hacia otro sector de la zona mixta sin responder la consulta. Posteriormente, al ser cuestionado sobre su negativa a contestar, el delantero respondió en portugués: "Depende qué preguntas, yo no respondo". La reacción del cinco veces ganador del Balón de Oro rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde aficionados debatieron sobre la histórica rivalidad deportiva que ha marcado más de una década entre Ronaldo y Messi, considerados por muchos como los dos mejores futbolistas de todos los tiempos.

Despertó en el Mundial 2026

En el terreno de juego, Cristiano sí tuvo motivos para sonreír. Después de varios partidos sin poder encontrar el gol en el Mundial, el delantero de 41 años se destapó con dos anotaciones ante Uzbekistán y celebró con evidente emoción. Tras uno de sus tantos, miró fijamente a una cámara de televisión y pronunció en inglés: "I've back, I've back" ("He vuelto, he vuelto"), dejando claro que aún tiene mucho que aportar a la selección portuguesa. Portugal fue ampliamente superior durante todo el compromiso y construyó una goleada histórica de 5-0 que confirmó su candidatura al título. La actuación de Ronaldo fue determinante y sirvió para disipar las dudas que habían surgido por su falta de gol en los primeros encuentros del torneo. Mientras tanto, la comparación con Messi continúa alimentando el debate mundial. El argentino vive un momento brillante con la Albiceleste y acaba de establecer un nuevo récord goleador en Copas del Mundo, mientras que Cristiano respondió en la cancha con un doblete que lo mantiene vigente en la máxima cita del fútbol internacional.