Mundial 2026 tabla posiciones: Siete selecciones clasificadas y cinco eliminadas

Miami, Estados Unidos.

Tras la finalización de la jornada 2 del Mundial 2026, la Copa del Mundo empieza a dejar un panorama mucho más claro tanto en la lucha por la clasificación como en los primeros equipos eliminados. Con el nuevo formato de 48 selecciones y 12 grupos, la competencia es más abierta, pero ya hay selecciones que han dado el golpe asegurando su pase a los dieciseisavos de final, mientras otras comienzan a despedirse del torneo. México fue uno de los primeros en asegurar su pase a la siguiente ronda. Con dos victorias consecutivas, el conjunto anfitrión ha mostrado solidez defensiva y eficacia en momentos clave. Su clasificación llegó incluso con una jornada de anticipación, consolidándose como líder de su grupo y demostrando que quiere ser protagonista en casa.

Estados Unidos también logró su clasificación temprana. Con seis puntos en dos partidos, ha combinado intensidad física, orden táctico y una ofensiva efectiva. Su rendimiento confirma el crecimiento del fútbol en el país y lo coloca como uno de los equipos más consistentes del torneo hasta ahora. Alemania volvió a mostrar su habitual contundencia en fases de grupos. Con dos triunfos consecutivos, el conjunto alemán aseguró su pase a dieciseisavos con autoridad, destacando por su capacidad ofensiva y equilibrio en todas las líneas. Es uno de los equipos que mejor diferencia de goles ha logrado en la jornada 2. La selección argentina volvió a demostrar por qué es una de las grandes favoritas del Mundial. Con Lionel Messi como líder dentro y fuera del campo, la Albiceleste aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final tras sumar resultados positivos en sus dos primeras presentaciones. Francia ha cumplido con su papel de favorita. Con figuras como Mbappé liderando el ataque, el equipo francés aseguró su clasificación de manera anticipada. Su poder ofensivo y profundidad de plantilla lo convierten en uno de los candidatos más fuertes al título. Noruega ha sido una de las revelaciones del torneo. Con un rendimiento sólido y un ataque liderado por Erling Haaland, el equipo escandinavo logró una clasificación inesperada para muchos, pero completamente merecida tras dos actuaciones muy competitivas. La selección nacional de Colombia consiguió este martes su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 luego de imponerse por la mínima diferencia (1-0) ante la selección de Congo, en un partido disputado con alta intensidad y correspondiente a la fase de grupos del torneo.

ELIMINADAS DEL MUNDIAL 2026

La primera selección eliminada del Mundial fue Haití luego de sufrir derrotas ante Escocia y Brasil. Días después se sumó Turquía, una de las decepciones del torneo, producto de las caídas contra Australia y Paraguay. En el Grupo F, Túnez es el seleccionado que se quedó sin oportunidades de clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo, pues cayó por goleada con Japón y sumó su segunda derrota para quedarse sin puntos y sin posibilidades. La cuarta nación que cerró su participación de manera anticipada fue Jordania tras las derrotas ante Austria (3-1) y Argelia (2-1). Panamá se convirtió en la quinta selección que no tiene posibilidades matemáticas al perder por la mínima ante Croacia a falta de una jornada de esta Fase de Grupos.

Ya están en 16avos de final: México (se aseguró el 1 de su zona), Estados Unidos (se aseguró el 1 de su zona), Alemania (se aseguró el 1 en su zona), Argentina (se aseguró el 1 en su zona), Francia, Noruega y Colombia. Eliminados: Túnez, Turquía, Haití, Jordania y Panamá ya no tienen chances de ingresar como uno de los ocho mejores terceros. Cabe señalar que la Portugal de Cristiano Ronaldo no ha clasificado y deberá de vencer este sábado a Colombia para avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

FORMATO DE LA COPA DEL MUNDO

El Mundial 2026 presenta un formato ampliado y más competitivo que nunca, con la participación de 48 selecciones nacionales distribuidas en 12 grupos, lo que ha aumentado significativamente las opciones de clasificación y el nivel de incertidumbre en la fase inicial. En este nuevo sistema avanzan a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros clasificados, lo que permite que selecciones que no logren terminar en la cima de su grupo aún tengan posibilidades de seguir con vida en el torneo.