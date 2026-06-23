Mundial 2026: partidos del miércoles 24 de junio, hora y dónde verlos

Miami, Estados Unidos.

El Mundial 2026 continúa avanzando con intensidad y este miércoles 24 de junio presenta una de las jornadas más cargadas hasta el momento, con un total de seis partidos distribuidos entre los grupos A, B y C. Las selecciones llegan a esta fecha con la presión al máximo, buscando asegurar su boleto a los dieciseisavos de final en una fase que ya empieza a definir destinos en el torneo.

Será además la primera vez en esta edición que se disputan seis encuentros en un mismo día, repartidos entre las sedes de México, Estados Unidos y Canadá . Con equipos históricos y sorpresas en competencia, la jornada promete emociones fuertes, goles decisivos y movimientos importantes en la clasificación general del certamen.

En el primer duelo, Suiza se mide ante Canadá en un choque donde los europeos llegan invictos y con buen ritmo tras sumar una victoria contundente y un empate. Por su parte, los norteamericanos buscan reaccionar después de resultados irregulares que los mantienen con la necesidad de puntuar para no complicar su clasificación.