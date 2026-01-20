Guía rápida: así se instala el Congreso Nacional paso a paso

San Pedro Sula, Honduras

A pocos días de que se instale el Congreso Nacional correspondiente al período 2026-2030, Honduras atraviesa una etapa crucial en su nueva coyuntura política. Las negociaciones entre las bancadas del Partido Nacional y del Partido Liberal se intensifican, mientras crece la expectativa sobre la conformación de la Junta Directiva que encabezará el Poder Legislativo durante los próximos cuatro años. La sesión de instalación marca no solo el inicio formal de la nueva legislatura, sino también el primer pulso político entre las fuerzas representadas en el Congreso. El panorama político actual es especialmente complejo, ya que, como ha ocurrido en legislaturas anteriores, ningún partido cuenta por sí solo con la mayoría absoluta de los 128 diputados del Congreso Nacional. Esto obliga a la formación de alianzas para definir quién asumirá la presidencia del Legislativo y cómo se integrará la Junta Directiva. Las negociaciones se han intensificado en las horas previas a la instalación del Congreso y se prevé que continúen durante los días clave del proceso legislativo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Tomás Zambrano, del Partido Nacional; Marlon Lara y Yuri Sabas, del Partido Liberal, son los nombres que suenan para ocupar la presidencia del Congreso Nacional, aunque el panorama político aún no está completamente definido. El procedimiento formal comenzó el martes 20 de enero con la acreditación de los diputados electos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un paso indispensable para que puedan asumir oficialmente sus funciones. Un día después, el 21 de enero, está prevista la instalación de la Junta Directiva provisional, la cual será responsable de dirigir las sesiones preparatorias y conducir el proceso interno hacia la elección definitiva de las autoridades legislativas. Estas sesiones preparatorias abren paso a uno de los momentos más relevantes del calendario político: el 23 de enero, cuando deberá instalarse la Junta Directiva en propiedad. Aunque la elección se realiza en el pleno legislativo, las alianzas políticas que se gestan desde la instalación del Congreso suelen anticipar qué partidos tendrán el control de la directiva. A continuación, LA PRENSA Verifica lo explica paso a paso.

1. Convocatoria por el secretario de Gobernación

El proceso de instalación del nuevo Congreso Nacional se activa formalmente con la convocatoria de los diputados y diputadas electas, realizada por la Secretaría de Gobernación. Este paso es indispensable para dar inicio a las sesiones preparatorias. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, los legisladores electos deben reunirse en sesiones preparatorias el 21 de enero del año inmediatamente posterior a las elecciones generales en las que resultaron electos. Esta disposición establece el punto de partida legal del proceso y delimita el calendario que culmina con la integración de las autoridades legislativas. Durante este acto, los diputados y diputadas prestan la Promesa Constitucional, lo que formaliza su condición como legisladores. En ese marco, el 21 de enero también se instala la Junta Directiva provisional, proceso que asume la conducción de las sesiones preparatorias. Su función principal es organizar el proceso interno para elegir a la Junta Directiva en propiedad. La conformación de esta directiva provisional suele reflejar los primeros acuerdos políticos entre las distintas bancadas.

2. Sesiones previas

Comisiones de diferentes partidos políticos sostienen diálogos en los días previos a la instalación del Congreso Nacional, con el objetivo de alcanzar consensos que permitan aprobar tanto la Junta Directiva provisional como la definitiva. Estas reuniones son clave para ordenar el proceso legislativo, garantizar la legalidad de los actos iniciales y asegurar que el Congreso inicie funciones con una estructura directiva definida y conforme a la ley.

3. Elección de la Junta Directiva provisional

Durante la primera sesión preparatoria, los diputados eligieron a los miembros de la Junta Directiva provisional, encargada de dirigir las sesiones iniciales del Congreso Nacional y de organizar el proceso para la elección de la directiva definitiva. En la sesión del 21 de enero, los legisladores presentaron candidaturas para los cargos de presidente, vicepresidentes y secretario. Estas postulaciones pueden surgir de acuerdos entre bancadas o de propuestas impulsadas por los partidos mayoritarios. La elección se realiza mediante votación nominal y pública entre los diputados presentes. Para que una planilla o candidato resulte electo, se requiere mayoría simple. La principal función de esta Junta Directiva provisional es conducir las sesiones preparatorias y garantizar el desarrollo ordenado del proceso de elección de la Junta Directiva en propiedad, previsto para el 23 de enero.

4. Elección de la Junta Directiva en propiedad

El 23 de enero, tras la instalación preliminar del Congreso Nacional y bajo la conducción de la Junta Directiva provisional, se llevó a cabo el proceso de elección de la Junta Directiva en propiedad. Este órgano será el encargado de dirigir el Poder Legislativo durante el período constitucional correspondiente. Durante la elección, los diputados presentaron planillas o candidaturas individuales para los cargos de presidente, vicepresidentes, secretarios y demás miembros de la directiva. Para que una planilla resulte electa, se requiere mayoría simple, es decir, al menos 65 votos de los diputados presentes. Una vez electa, la Junta Directiva en propiedad asume la conducción de las sesiones plenarias, la administración interna del Congreso y la representación oficial del Poder Legislativo ante otras instituciones del Estado. El mandato del presidente se extiende durante todo el período legislativo, mientras que los demás cargos tienen una duración de dos años, con posibilidad de reelección. La instalación de esta directiva marca el inicio formal de la gestión legislativa, consolidando la estructura política necesaria para la aprobación de leyes y el ejercicio del control sobre la administración pública.

5. Instalación de la primera legislatura