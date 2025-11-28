Black Friday 2025: claves para no caer en estafas en línea en Honduras

San Pedro Sula, Honduras
Este viernes 28 de noviembre, durante el Black Friday 2025, miles de hondureños aprovechan ofertas en línea desde el celular o la computadora.
Mientras las tiendas anuncian descuentos, los estafadores también se activan: páginas clonadas, enlaces falsos y mensajes engañosos buscan robar datos bancarios o hacer cargos indebidos.
Expertos en ciberseguridad consultados por LA PRENSA Verifica recuerdan que el riesgo crece cuando se compra rápido y sin verificar la información.
En Black Friday abundan el phishing, las webs falsas y los anuncios de productos imposibles cuyo objetivo es robar datos o cobrar por compras que nunca llegan.
Cómo detectar
Antes de hacer clic, conviene revisar la dirección web con calma. Las páginas fraudulentas suelen tener errores en la URL, dominios extraños o pequeños cambios de letras que imitan a la tienda original.
Si hay dudas, es más seguro escribir manualmente la dirección del comercio en el navegador que entrar desde un enlace recibido por mensaje o red social.
También ayuda comprobar si la web muestra datos de contacto verificables y buscar reseñas en otros sitios independientes.
Ofertas demasiado buenas, descripciones pobres o un stock ilimitado de productos muy demandados son señales de alerta.
Pagos seguros y mensajes sospechosos
Para reducir riesgos, los especialistas recomiendan utilizar métodos de pago seguros, activar las notificaciones del banco y revisar cada cargo en tiempo real.
Nunca se deben introducir datos de tarjeta en sitios que no muestren certificado de seguridad ni guardar la información de pago en aplicaciones que no sean de confianza.
Otro foco de estafa son los mensajes que generan urgencia: supuestos premios, avisos de bloqueo de cuenta o problemas con un envío. Si piden descargar archivos adjuntos, introducir claves o compartir códigos que llegan por SMS, lo más prudente es borrar el mensaje y contactar directamente con la tienda o el banco por sus canales oficiales.
En un día de compras masivas como hoy, la regla básica es desconfiar de lo que parece demasiado fácil o demasiado barato. Unos minutos para verificar la web y confirmar el método de pago pueden marcar la diferencia entre aprovechar una oferta o terminar en manos de un estafador.