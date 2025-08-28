Es falso que Jorge Canahuati Larach promueva plataforma de inversión para generar ganancias

San Pedro Sula, Honduras

Enviaron al WhatsApp de LA PRENSA Verifica una solicitud de verificación. En redes sociales circula un video en el que el presidente de Grupo OPSA, Jorge Canahuati Larach, promociona una supuesta plataforma que promete ganancias semanales de hasta 78,000 lempiras tras una inversión inicial. Pero es completamente falso. Se trata de una publicación con fines de phishing (o estafa digital) que utiliza la imagen de Canahuati Larach para simular que respalda la plataforma. "Pensaba que tener un ingreso estable en Honduras era imposible... hasta que conocí la estrategia de Jorge Canahuati" se lee textualmente en la descripción de la publicación de Facebook compartida el 28 de agosto de 2025.

Jorge Canahuati Larach es un empresario hondureño y presidente de Grupo OPSA, conglomerado de medios que incluye a LA PRENSA, El Heraldo, GOTV y otras revistas. En 2020 asumió la presidencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), convirtiéndose en el primer hondureño en ocupar ese cargo que ostentó hasta 2022. Su trayectoria está marcada por la modernización de los medios y la defensa de la libertad de prensa en la región. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

No lo promociona