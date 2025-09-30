Cuidado con esta imagen de Roberto Contreras con la camisa de 45.5 millones, está manipulada

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales la imagen de un hombre que está de espaldas en un estadio de fútbol, durante un partido nocturno, ya que las luces del estadio están encendidas y hay mucha gente en las gradas. La instantánea muestra al individuo con una gorra roja y una camiseta blanca con detalles celestes. En la parte trasera de la camiseta se puede leer literalmente “EL POLLO 45.5 MILLONES”. Pero es una imagen manipulada. El que aparece en la foto es Roberto Contreras, alcalde San Pedro Sula y, en realidad, la camisa que él usó tiene "El Pollo" y el número 4. “Excelente actividad la de ayer, pollo chuco”, dice textualmente una publicación de Facebook, compartida más de 150 veces desde el 27 de septiembre de 2025.

El 26 de septiembre, Contreras participó en los actos inaugurales del partido de los creadores de contenidos de Honduras y los de Brasil, que se disputó en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

La imagen manipulada

Una búsqueda inversa de la fotografía viral en Google Lens condujo a una publicación del alcalde Roberto Contreras en Instagram, del 27 de septiembre de 2025. En ella se observa la original, entre 17 instantáneas más, que coincide casi en todo que la viral, pues no tiene el "45.5 MILLONES".

Sobre los 45.5 millones

El martes 23 de septiembre de 2025, el Ministerio Público interpuso un requerimiento fiscal contra una presunta red de corrupción vinculada a la alcaldía de San Pedro Sula. Según la acusación, entre julio de 2023 y abril de 2024, se habrían ejecutado 33 contratos irregulares con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., provocando un perjuicio estimado en 45.5 millones de lempiras al erario público. El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, figura entre los señalados, aunque ha rechazado categóricamente las acusaciones. En declaraciones públicas, aseguró que se presentará de forma voluntaria ante el Ministerio Público el próximo martes 7 de octubre de 2025. Contreras calificó el proceso como una “persecución política” y denunció que el objetivo sería obstaculizar su participación en las elecciones generales del 30 de noviembre. Hasta el momento, no se ha emitido orden de captura contra el edil, y el caso continúa en etapa investigativa, por lo que rige el principio de presunción de inocencia para todos los involucrados. En conclusión, la imagen de los “45.5 millones” atribuida a Roberto Contreras está editada.