Video no muestra protesta contra la privatización de la ENEE, sino una marcha de docentes en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras Circula en redes sociales un video de una multitud en marcha, con el que se asegura que ciudadanos protestan contra una supuesta privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). En la secuencia también se escucha un audio en el que, presuntamente, los manifestantes corean la frase “fuera la racha”, en referencia al presidente de Honduras, Nasry Asfura. Sin embargo, la afirmación es falsa. El video corresponde a una movilización de docentes realizada el 2 de junio de 2026 en el bulevar del Norte, en San Pedro Sula, y no guarda relación con protestas contra una supuesta privatización de la ENEE. Además, el audio difundido en la entrada no corresponde al registro original del clip. "La ENEE no se vende, es del pueblo", dice textualmente una publicación en TikTok, compartida más de 1,500 veces desde el 14 de junio.

Las publicaciones comenzaron a circular en medio del debate que se desarrolla en el Congreso Nacional sobre un anteproyecto de ley que propone la escisión y reorganización de la ENEE. La iniciativa plantea dividir la estatal en cuatro nuevas sociedades mercantiles encargadas de las áreas de generación, transmisión, distribución y operación del sistema y del mercado eléctrico. Según el Poder Ejecutivo, la propuesta busca “rescatar la ENEE y mejorar la prestación del servicio eléctrico en el país”, según informó LA PRENSA. En este contexto, usuarios de redes sociales comenzaron a viralizar contenidos que convocan o sugieren la realización de marchas en rechazo a una supuesta privatización de la empresa estatal. Sin embargo, el presidente de la Comisión Especial del Congreso Nacional, Nasry Asfura, y las autoridades de la ENEE han asegurado públicamente que las reformas propuestas no “implican la privatización de la institución”.

Video fuera de contexto

Búsquedas realizadas en la web y en medios de comunicación no encontraron evidencia de una marcha masiva relacionada con protestas por la supuesta privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) hasta la fecha de esta verificación. Al realizar una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave del video que circula en redes sociales, se localizó la misma secuencia publicada en un perfil de X el 2 de junio de 2026. El material fue difundido en el contexto de una marcha de docentes que protestaban por el incumplimiento del ajuste salarial prometido al sector magisterial realizada en el bulevar del Norte, en San Pedro Sula.

El magisterio consciente ¡Aquí está presente! pic.twitter.com/SFW9JkGeLx — POLÍTICO HN (@PoliticoHN504) June 2, 2026

La misma búsqueda permitió encontrar múltiples publicaciones ( 1 , 2 , 3 ) que contienen imágenes de la movilización, lo que confirma que el video corresponde a la protesta de maestros realizada el 2 de junio de 2026 y no a manifestaciones el 14 de junio contra una supuesta privatización de la ENEE.

Sobre el audio

En la secuencia original identificada durante la verificación no se escucha a los manifestantes corear la frase "fuera la racha", como sugiere el vídeo viral compartido en redes sociales. Al realizar una búsqueda en TikTok utilizando las palabras clave "Fuera + racha", permitió localizar un video que contiene el audio original empleado en la publicación desinformante. La grabación corresponde a una protesta protagonizada por diputados y simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre) frente al Congreso Nacional el 17 de marzo de 2026. La manifestación se desarrolló en rechazo al incremento en el precio de los combustibles.