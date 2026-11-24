San Pedro Sula, Honduras.- En redes sociales circula un video que muestra una ladera en la que se observa un supuesto enfrentamiento armado. De acuerdo con la descripción de la publicación, se trata de un enfrentamiento reciente entre agentes de seguridad y presuntos integrantes de estructuras criminales en Sulaco, departamento de Yoro.
Sin embargo, esto es falso. Las imágenes circulan desde marzo de 2024 y fueron reutilizadas con el audio de una transmisión del medio Hable Como Habla (HCH) de mayo de 2026 para atribuirles un contexto distinto.
El 18 de noviembre de 2026 se registraron cuatro masacres en el municipio de Yorito, departamento de Yoro. Las autoridades vincularon los hechos violentos con el denominado Cártel del Diablo, estructura criminal cuyo presunto cabecilla es Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”.
Según confirmaron fuentes oficiales, tres presuntos integrantes de la estructura fallecieron en un enfrentamiento con policías y militares durante las acciones ejecutadas en el departamento de Yoro la tarde del sábado 21 de noviembre.
Tras los hechos, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad declaró territorios de alto riesgo a todos los municipios del departamento de Yoro y sectores aledaños. Además, el Gobierno de Honduras elevó a cinco millones de lempiras la recompensa por información que permita localizar y capturar al presunto líder de la estructura criminal.
Como parte de las acciones de seguridad, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas intensificaron los operativos en el departamento. Al 24 de noviembre de 2026, las autoridades mantenían las operaciones de búsqueda sin que se hubiera confirmado la captura de Ferrera Rodas.
Video de 2024
Una búsqueda mediante la opción de TikTok “Buscar esta imagen” llevó a un video publicado el 23 de marzo de 2024, el registro más antiguo localizado.
De acuerdo con la descripción de la secuencia, su origen se vincula a Brasil. Sin embargo, LA PRENSA Verifica no encontró registros en medios de comunicación ni en fuentes oficiales sobre el hecho.
Según la descripción de la publicación de marzo de 2024, las imágenes del video corresponderían a un enfrentamiento en el que participó el Ejército de Brasil.
Posteriormente, el material fue reutilizado para atribuirle un contexto distinto y presentarlo como si documentara un enfrentamiento ocurrido en Sulaco, Yoro.
Audio incorporado
Una pesquisa en Google utilizando palabras clave relacionadas con el contenido del audio (“Fuerzas Especiales + montañas + HCH + persecución + Sulaco”) permitió localizar una transmisión en vivo publicada el 7 de mayo de 2026 en el canal de YouTube “HCH En Vivo”.
Al revisar el contenido, se comprobó que el audio utilizado en el clip provenía de esa transmisión. En el minuto 6:08:24 se puede escuchar el audio incorporado a la publicación viral.
Insertar video de YouTube
De esta manera, se combinaron imágenes de un supuesto enfrentamiento en Brasil con el sonido de una cobertura periodística hondureña para dar la impresión de que ambos materiales corresponden al mismo acontecimiento.
Así se comprobó que las imágenes corresponden a otro contexto y otro año, y no a un enfrentamiento ocurrido en Sulaco, Yoro, en noviembre de 2026.
Por tanto, es falso que el video de una ladera muestre un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y presuntos criminales en Sulaco, Yoro, en noviembre de 2026.