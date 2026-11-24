San Pedro Sula, Honduras.- En redes sociales circula un video que muestra una ladera en la que se observa un supuesto enfrentamiento armado. De acuerdo con la descripción de la publicación, se trata de un enfrentamiento reciente entre agentes de seguridad y presuntos integrantes de estructuras criminales en Sulaco, departamento de Yoro.

Sin embargo, esto es falso. Las imágenes circulan desde marzo de 2024 y fueron reutilizadas con el audio de una transmisión del medio Hable Como Habla (HCH) de mayo de 2026 para atribuirles un contexto distinto.

El 18 de noviembre de 2026 se registraron cuatro masacres en el municipio de Yorito, departamento de Yoro. Las autoridades vincularon los hechos violentos con el denominado Cártel del Diablo, estructura criminal cuyo presunto cabecilla es Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”.

Según confirmaron fuentes oficiales, tres presuntos integrantes de la estructura fallecieron en un enfrentamiento con policías y militares durante las acciones ejecutadas en el departamento de Yoro la tarde del sábado 21 de noviembre.

Tras los hechos, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad declaró territorios de alto riesgo a todos los municipios del departamento de Yoro y sectores aledaños. Además, el Gobierno de Honduras elevó a cinco millones de lempiras la recompensa por información que permita localizar y capturar al presunto líder de la estructura criminal.

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Como parte de las acciones de seguridad, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas intensificaron los operativos en el departamento. Al 24 de noviembre de 2026, las autoridades mantenían las operaciones de búsqueda sin que se hubiera confirmado la captura de Ferrera Rodas.