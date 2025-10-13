Video antiguo de Rashid Mejía es usado para informar sobre lluvias en octubre de 2025

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video de Rashid Mejía, candidato a diputado del Partido Liberal, difundido como si informara sobre las lluvias que afectan a Honduras en octubre de 2025. La secuencia incluye imágenes de inundaciones recientes en Tegucigalpa provocadas por las precipitaciones de los últimos días. Pero es engañoso porque el video está sacado de contexto. La secuencia corresponde a noviembre de 2024, cuando Mejía criticó al secretario de Educación, Daniel Sponda, por afirmar que las lluvias en los departamentos de Valle y Choluteca inundarían Tegucigalpa debido al desbordamiento del río Choluteca, a causa de las precipitaciones provocadas por el fenómeno Sara en ese momento. “Honduras estamos perdidos no lo van a creer!”, dice textualmente una publicación de TikTok, visualizada más de 200 veces desde el 10 de octubre de 2025.

En los últimos días, Honduras ha sido afectada por intensas lluvias provocadas por una vaguada en superficie, que mantiene precipitaciones y chubascos de intensidad moderada a fuerte en varias regiones del país, según pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

En Tegucigalpa, decenas de barrios ubicados en zonas bajas han sufrido los embates del río Choluteca y de otros caudales desbordados, que han provocado inundaciones en varios bulevares, calles y viviendas.

En noviembre de 2024, la tormenta tropical Sara impactó Honduras, dejando a su paso lluvias intensas que provocaron inundaciones significativas en varias regiones del país. Las precipitaciones iniciaron en el municipio de La Ceiba y se trasladaron a los departamentos de Colón, Cortés, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Yoro y La Paz, provocando desbordamientos de ríos y desplazamientos de suelos por su paso.

Sacado de contexto

Una búsqueda en Google utilizando las palabras clave “Rashid Mejía + lluvias + inundaciones + Honduras” llevó a un video en TikTok publicado por el candidato a diputado el 17 de noviembre de 2024. En la secuencia, el político critica al secretario de Educación, Daniel Sponda, quien afirmó que las lluvias registradas en los departamentos de Valle y Choluteca provocarían inundaciones en Tegucigalpa debido al desbordamiento del río Choluteca. Sin embargo, el video no corresponde a un hecho actual ni a las lluvias de octubre de 2025. Las declaraciones de Sponda surgieron en el marco del paso del fenómeno Sara en Honduras en noviembre de 2024.

Emergencia en Honduras por lluvias