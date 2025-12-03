El video en el que Ana Paola Hall dice que dará los resultados después de Navidad está hecho con IA

San Pedro Sula, Honduras

Un video difundido en redes sociales muestra supuestamente a la presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, afirmando que dará los resultados de las elecciones generales de 2025 “hasta después de navidad”. Sin embargo, se trata de un contenido falso. El clip está manipulado con inteligencia artificial (IA), que altera el audio y algunos fotogramas de una comparecencia oficial en la que los consejeros del CNE presentaron el primer corte de resultados electorales. “Si usted votó por Papi a la orden, no me venga a joder. Yo voy a dar los resultados hasta después de navidad", dice literalmente en el texto del cintillo que incluye de la secuencia en TikTok, compartida más de 900 veces.

Honduras celebró sus elecciones generales el pasado 30 de noviembre de 2025. A dos días del cierre de urnas, el conteo de votos continúa, pese a que la divulgación de resultados sufrió una interrupción temporal debido a una falla técnica ya solventada. Las autoridades aseguraron que este inconveniente no afectó el proceso de escrutinio. La contienda presidencial se disputa entre Nasry Asfura (Partido Nacional), Salvador Nasralla (Partido Liberal), Rixi Moncada (Partido Libertad y Refundación), Nelson Ávila (Partido Innovación y Unidad), y Mario Rivera (Democracia Cristiana). Según la actualización más reciente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Salvador Nasralla lidera la votación presidencial, seguido muy de cerca por Nasry Asfura. En tercer lugar se posiciona Rixi Moncada, seguida por Nelson Ávila y, finalmente, Mario Rivera.

Video alterado

Una búsqueda inversa en Google utilizando un fotograma clave dirigió a la intervención completa de la conferencia del 30 de noviembre de 2025, fecha en la que el CNE divulgó el primer corte de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). LA PRENSA Verifica revisó el segmento íntegro y transcribió su contenido con el uso de la herramienta Gladia. La transmisión original no contiene el cintillo manipulado ni registra que Hall pronuncie la frase “si usted votó por Papi a la Orden, no me venga a joder. Yo voy a dar los resultados hasta después de navidad". Tampoco se observa que Hall alce su brazo izquierdo mientras habla, ni movimientos exagerados de ojos y boca. Es más, en el video original, la presidenta consejera sostiene el micrófono con ese brazo y mantiene la mirada fija en la pantalla de la computadora durante la mayor parte de su intervención.

Además, la herramienta Hiya Deepfake Detector, brindó una puntaje de 12/100, que según su escala, indica una alta probabilidad de que se trate de contenido de IA.