Es falso que Nasry Asfura haya dicho que le da igual el TPS

San Pedro Sula, Honduras

​​​​​​Circula en redes sociales una cita atribuida al presidente de Honduras, Nasry Asfura, en la que supuestamente afirma que le da igual la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y que no cree en el sueño americano. Sin embargo, esto es falso. LA PRENSA Verifica no encontró registros de esa presunta declaración en medios de comunicación, canales estatales ni fuentes confiables que confirmen que Nasry Asfura haya emitido la frase viral. "NO IMPORTA SI NOS ELIMINAN EL TPS, YO NO CREO EN EL SUEÑO AMERICANO, YO CREO EN EL SUEÑO HONDUREÑO. CONFIEN EN MI, VAMOS ESTAR BIEN", dice literalmente el texto sobrepuesto en una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 28 de junio.

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es un beneficio migratorio otorgado por Estados Unidos a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias que impiden un retorno seguro. Honduras fue designada para el TPS en 1999, tras los daños ocasionados por el huracán Mitch. Desde entonces, durante más de dos décadas, decenas de miles de hondureños han permanecido legalmente en Estados Unidos bajo este programa. Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), entre 55,000 y 60,000 hondureños han sido beneficiarios del TPS en los últimos años. No obstante, la situación migratoria de estos beneficiarios cambió en los últimos meses. El 8 de julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la terminación de la designación de Honduras para el TPS. La medida entró en vigor el 8 de septiembre de 2025. Posteriormente, tribunales federales emitieron resoluciones que suspendieron temporalmente esa decisión. Sin embargo, en febrero de 2026, una Corte de Apelaciones restableció la determinación del Gobierno de Estados Unidos mientras continúa el litigio. Como consecuencia, el USCIS mantiene que la designación del TPS para Honduras ha finalizado, aunque algunos procesos judiciales aún permanecen en curso. El tema volvió a cobrar relevancia en los últimos días luego de que, el 25 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizara al Gobierno estadounidense poner fin a las protecciones migratorias para beneficiarios del TPS de otros países, entre ellos Haití y Siria, como informó LA PRENSA Analistas y organizaciones de apoyo a migrantes consideran que estas resoluciones podrían influir en futuros procesos relacionados con otros programas de TPS, incluido el correspondiente a Honduras.

Cita falsa