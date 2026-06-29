Es falso que Nasry Asfura haya dicho que le da igual el TPS

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una cita atribuida al presidente de Honduras, Nasry Asfura, en la que supuestamente afirma que le da igual la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y que no cree en el sueño americano.
Sin embargo, esto es falso. LA PRENSA Verifica no encontró registros de esa presunta declaración en medios de comunicación, canales estatales ni fuentes confiables que confirmen que Nasry Asfura haya emitido la frase viral.
"NO IMPORTA SI NOS ELIMINAN EL TPS, YO NO CREO EN EL SUEÑO AMERICANO, YO CREO EN EL SUEÑO HONDUREÑO. CONFIEN EN MI, VAMOS ESTAR BIEN", dice literalmente el texto sobrepuesto en una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 28 de junio.
El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es un beneficio migratorio otorgado por Estados Unidos a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias que impiden un retorno seguro.
Honduras fue designada para el TPS en 1999, tras los daños ocasionados por el huracán Mitch. Desde entonces, durante más de dos décadas, decenas de miles de hondureños han permanecido legalmente en Estados Unidos bajo este programa.
Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), entre 55,000 y 60,000 hondureños han sido beneficiarios del TPS en los últimos años.
No obstante, la situación migratoria de estos beneficiarios cambió en los últimos meses. El 8 de julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la terminación de la designación de Honduras para el TPS. La medida entró en vigor el 8 de septiembre de 2025.
Posteriormente, tribunales federales emitieron resoluciones que suspendieron temporalmente esa decisión. Sin embargo, en febrero de 2026, una Corte de Apelaciones restableció la determinación del Gobierno de Estados Unidos mientras continúa el litigio. Como consecuencia, el USCIS mantiene que la designación del TPS para Honduras ha finalizado, aunque algunos procesos judiciales aún permanecen en curso.
El tema volvió a cobrar relevancia en los últimos días luego de que, el 25 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizara al Gobierno estadounidense poner fin a las protecciones migratorias para beneficiarios del TPS de otros países, entre ellos Haití y Siria, como informó LA PRENSA
Analistas y organizaciones de apoyo a migrantes consideran que estas resoluciones podrían influir en futuros procesos relacionados con otros programas de TPS, incluido el correspondiente a Honduras.
Cita falsa
Una búsqueda en Google con las palabras clave de la supuesta declaración no arrojó resultados en medios de comunicación, entrevistas, comunicados oficiales ni otras fuentes confiables que la documenten.
LA PRENSA Verifica también realizó búsquedas textuales de la frase en distintos motores de búsqueda y redes sociales, sin encontrar registros más allá de la publicación viral que difunde la desinformación.
La investigación confirmó que no existe una declaración original atribuida al mandatario hondureño relacionada con el TPS en conferencias de prensa, entrevistas, comunicados institucionales o cuentas oficiales del Gobierno.
Además, la publicación viral no presenta pruebas que respalden la autenticidad de la frase atribuida al presidente. El contenido únicamente muestra un texto sobrepuesto sobre una fotografía de Nasry Asfura, una práctica frecuente en publicaciones que buscan atribuir declaraciones sin aportar evidencia.
Un rastreo en las cuentas oficiales de la Presidencia de Honduras en Facebook, X e Instagram tampoco arrojó resultados que indiquen que esa cita haya sido pronunciada por Asfura. De igual forma, no se encontraron registros de la supuesta declaración en el sitio web oficial del Gobierno de Honduras.
Por otra parte, José Argueta, secretario de Comunicaciones del Gobierno de Honduras, confirmó a LA PRENSA Verifica que Asfura no realizó esa declaración.
Asimismo, LA PRENSA Verifica revisó el perfil desde el que se difundió la supuesta cita y constató que el usuario publica contenido satírico y declaraciones sin respaldo documental ni referencias a fuentes confiables.
En conclusión, es falso que Nasry Asfura haya dicho públicamente que le da igual el TPS. La frase en la que supuestamente afirma que no le importa una eventual eliminación del programa y que no cree en el "sueño americano" carece de respaldo en registros públicos, medios de comunicación y fuentes oficiales.