Estrella Roja amarga a UPNFM en Choluteca; hubo polémica

Honduras.

Fue el cuadro local quien propuso desde los primeros minutos. Elvir lo intentó con un tiro libre que llevaba sello de gol, pero el arquero Víctor Moreira se lució con una estirada para desviar el balón.

Samuel Elvir y Daniel Carter Bodden se encargaron de anotar para la 'Manada', mientras que Óscar Rosales y Edilson Gómez lo hicieron para el equipo de Danlí, que está mostrando personalidad en su primera temporada en la máxima categoría.

Los Lobos de la UPNFM empataron esta noche en Choluteca ante un Estrella Roja (2-2) que llegaba al Estadio Emilio Williams motivado tras derrotar al campeón Motagua.

Los Lobos sufrieron una baja en su banquillo cuando el árbitro Yony Sánchez expulsó a Fernando Banegas, asistente técnico de Salomón Nazar, por fuertes reclamos.

El equipo de casa seguía presionando y un trallazo de Luis Hurtado obligó nuevamente a Moreira, que se estaba conviertiendo en la figura del Estrella Roja con sus intervenciones.

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La visita reaccionó con un disparo de Edilson Gómez que pasó cerca del primer poste defendido por un Alex Güity que se lanzó por la dudas. Fue el único intento de peligro de la visita en el primer lapso.

Sin embargo, lo insólito estaba por suceder al filo del descanso, cuando un enjambre de avispas obligó al árbitro y jugadores tirarse al suelo para evitar las picaduras, aunque el portero Morira se vio afectado y tuvo que recibir atención médica. No pasó a mayores y el partido se reanudó con normalidad.

Para el complemento vendrían los goles. La UPNFM pegó primero con el tanto de Elvir tras una fantástica jugada colectiva a los 56 minutos. Esta vez Moreira no pudo hacer nada y vio como el balón ingresaba a su portería.

Pero fue una alegría de pobres para la 'Manada', ya que tan solo dos minutos más tarde la visita lo empató con el tanto de Óscar Rosales tras ingresar al área y quedar solo ante Güity para batirlo con un derechazo.

Carter Boden, exjugador del Real España, le volvía a dar vida a la UPN con un gran remate de cabeza al 76' luego de ingresar de cambio. Cuando parecía que los Lobos firmarían su primer triunfo del torneo, Edilson Gómez venció a Güity con un derechazo dentro del área al 88' y establecer el empate definitivo.

El conjunto local pidió la revisión del FVS por una supuesta falta previa. El árbitro revisó la acción por varios minutos hasta que finalmente dio el gol por válido al Estrella Roja, una decisión que molestó a la 'Manada'.

De esta manera, la UPN sigue sin poder conocer la victoria en tres fechas disputadas y continúa en el noveno puesto de la clasificación con dos unidades. Estrella Roja llegó a los cuatro puntos y por ahora sube a la cuarta plaza.