Habilitan centros de acopio en Honduras para apoyar a los afectados por el terremoto en Colombia

La Asociación de Colombianos Residentes en Honduras habilitó centros de acopio en Tegucigalpa y San Pedro Sula para recibir donaciones destinadas a las personas afectadas por la emergencia.
El número de fallecidos por el terremoto que sacudió a Colombia el lunes aumentó a 294, seis más que en el último balance divulgado el viernes 14 de agosto, informó este sábado la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según el boletín de la entidad, la cifra de desaparecidos también aumentó y llegó a 320 personas. La UNGRD elevó además a 3,935 el número de heridos y cifró en 353 las personas rescatadas tras el terremoto. El balance señala que 54,008 familias resultaron afectadas.
Entre los artículos que se pueden donar se encuentran:
Medicinas, botiquines y suministros médicos; guantes y tapabocas; sábanas y frazadas; alimentos enlatados, carpas, pañales para niños y adultos; artículos de higiene; ropa para niños y adultos, en buen estado y herramientas pequeñas para remover escombros.
Centros de acopio en Tegucigalpa
Casa Fredy Calle: Colonia Castaño Sur, Circuito La Herradura, Tegucigalpa.Teléfono: +504 9982 0673.
Apartamento Magali Mejía: Residencial La Hacienda.Teléfono: +504 9450 1301.
Restaurante Bacano: Colonia San Carlos, casa 2923.
Centros de acopio en la zona norte
Oficinas de Sulambiente: San Pedro Sula. Teléfono: +504 3291 1420.
RE/MAX Infinite Group: Bay Plaza, avenida Circunvalación, 6 calle, 21104, San Pedro Sula, Cortés. Teléfono: +504 3332 1669.
Donaciones económicas
Las personas que deseen realizar una donación económica pueden hacerlo a las siguientes cuentas de la Asociación de Colombianos Residentes en Honduras:
Banco Atlántida a nombre de: Asociación de Colombianos Residentes en Honduras.
Cuenta de cheques en lempiras: 10111037742.
Cuenta en dólares: 010120632426. RTN: 08019021315999.
BAC a nombre de: Eliana Margarita Campo.
Cuenta de ahorros en lempiras: 748623471. No. de identidad: 0215 0720 2101 140.
La asociación solicita que, después de realizar una donación económica, los donantes envíen una fotografía o captura del comprobante al número +504 9982 0673, correspondiente a Fredy Calle.
La iniciativa busca facilitar la participación de personas y organizaciones que deseen contribuir con las familias afectadas, mediante la entrega de suministros y donaciones económicas en los puntos habilitados.