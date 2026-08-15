Habilitan centros de acopio en Honduras para apoyar a los afectados por el terremoto en Colombia

San Pedro Sula, Honduras

La Asociación de Colombianos Residentes en Honduras habilitó centros de acopio en Tegucigalpa y San Pedro Sula para recibir donaciones destinadas a las personas afectadas por la emergencia.

El número de fallecidos por el terremoto que sacudió a Colombia el lunes aumentó a 294, seis más que en el último balance divulgado el viernes 14 de agosto, informó este sábado la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según el boletín de la entidad, la cifra de desaparecidos también aumentó y llegó a 320 personas. La UNGRD elevó además a 3,935 el número de heridos y cifró en 353 las personas rescatadas tras el terremoto. El balance señala que 54,008 familias resultaron afectadas.