Jorge Cálix no insultó a Nasralla en televisión

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video de una entrevista televisiva en la que supuestamente el diputado Jorge Cálix insulta al candidato presidencial Salvador Nasralla, del Partido Liberal. Sin embargo, esto es falso. Durante su participación en el programa matutino de Hable Como Habla (HCH), el 15 de octubre, Cálix se refirió en esos términos al secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad, Francisco Bocanegra, no a Nasralla. “¡ÚLTIMA HORA! Cálix llama ‘maricón’ a Salvador Nasralla en HCH”, dice literalmente una publicacion de Facebook, compartida decenas de veces desde el 15 de octubre.

Bocanegra, secretario del Instituto de la Propiedad (IP), presentó una denuncia ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades cometidas entre 2019 y 2022. Entre los señalados figuran el exministro de la Presidencia, Ebal Díaz; el diputado Jorge Cálix; y varios notarios públicos. Las acusaciones apuntan a mal manejo de bienes inmuebles y documentos registrales, por lo que la Fiscalía General de la República investiga el caso.

No fue a Nasralla

Una búsqueda inversa en Google Lens, utilizando un fotograma del video, llevó al canal de YouTube de HCH, donde el programa completo fue publicado el 15 de octubre de 2025. Durante esa entrevista, Jorge Cálix reaccionó a la denuncia contra él y su esposa, Camila Agüero. En un momento, dijo: “Es un (...) sinvergüenza, come cuando hay, salta tapias, rebana bolos”, entre otras cosa. Cálix utilizó esas expresiones en defensa de su esposa. Luego agregó: “De mí pueden decir lo que quieran, pero de mi esposa, la madre de mis hijos, no”.

En ningún momento la frase fue dirigida a Salvador Nasralla. La expresión iba contra Francisco Bocanegra, como reacción a la denuncia en su contra.

El video de Nasralla

La desinformación también incorpora una secuencia de video en la que aparece Nasralla. Sin embargo, este fragmento corresponde a otra fecha y contexto. Una búsqueda inversa con otro fotograma llevó a una publicación en X del medio Abriendo Brecha, del 10 de septiembre de 2025.

#ABNoticias En recientes declaraciones, el candidato presidencial, Salvador Nasralla, mencionó que reconocidas figuras de la política hondureña que han interferido en elecciones anteriores podrían correr el mismo destino que Juan Orlando Hernández después del 30 de noviembre. pic.twitter.com/R7VZxxUyGP — Abriendo Brecha (@Abriendo_Brecha) September 10, 2025

En ese video, Nasralla declara que reconocidas figuras políticas podrían correr el mismo destino que el expresidente Juan Orlando Hernández después del 30 de noviembre. No hay relación entre estas declaraciones y la participación de Cálix en HCH. En conclusión, el video que circula en redes sociales ha sido manipulado. Jorge Cálix no insultó a Salvador Nasralla durante su aparición en HCH.