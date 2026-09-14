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La imagen de Johana Bermúdez con Trump en la Casa Blanca está generada con IA​​​​​​

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

La diputada publicó la fotografía en sus redes sociales y señaló que fue creada con inteligencia artificial. LA PRENSA Verifica analizó la imagen

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 16:31 -
  • Esperanza Ochoa
La imagen de Johana Bermúdez con Trump en la Casa Blanca está generada con IA​​​​​​

Johana Bermúdez, diputada y vicepresidenta del Congreso Nacional. (2026 - 2030)

 Imagen: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que asegura que la diputada nacionalista Johana Bermúdez visitó la Casa Blanca y sostuvo una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo, es falso que la fotografía demuestre que Bermúdez visitó la Casa Blanca. La propia diputada publicó la imagen y aclaró que fue creada con inteligencia artificial (IA). Además, LA PRENSA Verifica corroboró que se trata de contenido sintético.

“¡Johana Bermúdez llegó a la Casa Blanca!”, dice literalmente la descripción de una entrada en Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 13 de septiembre.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook, hecha el 14 de septiembre de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook, hecha el 14 de septiembre de 2026.

 (Imagen: Captura de pantalla)

El bulo se mueve mientras la parlamentaria se encuentra de visita en Washington, Estados Unidos, donde participa como representante de Honduras en “She Is Global Leaders”, una reunión de lideresas de diferentes países.

El Congreso Nacional también informó que, como parte de su gira por Estados Unidos, la congresista tendría reuniones con representantes del Grupo del Banco Mundial y de la United Nations Foundation.

Es imagen de IA

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Johana Bermúdez + reunión + Donald Trump” permitió localizar el origen de la fotografía. La imagen fue publicada el 12 de septiembre en los perfiles de redes sociales de la diputada nacionalista (Instagram, X y Facebook).

"Se me cumplió el sueño. Guau, se me cumplió el sueño. Hoy me veo sentada frente al Presidente de los Estados Unidos y no puedo evitar regresar a esa niña que caminó descalza, que desde muy pequeña conoció el trabajo duro y las carencias, pero nunca la fe. Esa niña garífuna que soñaba en grande sin saber todavía cómo, pero sabiendo que con Dios nada es imposible", dice parte del post en Facebook.

Al final de la publicación aparece un hashtag que indica que el contenido fue creado con inteligencia artificial (IA).

Al analizar la imagen, se observa que el rostro de Bermúdez presenta diferencias respecto de otras fotografías de sus apariciones públicas.

Este indicio llevó a LA PRENSA Verifica a profundizar en el análisis con Hive Moderation, una herramienta de detección de contenido generado con inteligencia artificial (IA), que arrojó un 99.5% de probabilidad de que la imagen haya sido generada digitalmente.

Captura de pantalla al analisis realizado en la herramienta HiveModeration.

Captura de pantalla al analisis realizado en la herramienta HiveModeration.

(Imagen: Captura de pantalla)

En conclusión, la imagen que muestra a Johana Bermúdez con Donald Trump en la Casa Blanca está generada con inteligencia artificial.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

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