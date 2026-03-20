Imagen de Trump llegando a la Casa Presidencial de Honduras está hecha con IA

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación difundida en redes sociales asegura mostrar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Presidencial de Honduras. Según la descripción, su presencia responde a una supuesta reunión con el mandatario Nasry Asfura. Sin embargo, la imagen es falsa. De acuerdo con un análisis visual y técnico realizado por LA PRENSA Verifica, el contenido fue creado con inteligencia artificial (IA). Además, no existe evidencia documental que confirme una visita diplomática de Trump a Honduras. “Trump acaba de llegar está mañana. A Honduras para sostener una importante reunión con papi a la orden ahora misma se encuentra en la casa presidencial”, dice textualmente la descripción de una publicación de Facebook divulgada el 19 de marzo de 2026.

En el contexto previo a las elecciones generales de 2025 en Honduras, Donald Trump expresó públicamente su respaldo al ahora mandatario Nasry Asfura, proclamado ganador el 24 de diciembre de 2025. Este tipo de declaraciones generó reacciones en distintos sectores, al considerar que influyeron en la percepción de la población durante el proceso electoral. El primer encuentro bilateral entre Asfura y Trump se realizó el 7 de febrero de 2026 en Mar-a-Lago, donde abordaron temas relacionados con aranceles, inversión y migración. Un mes después, Trump recibió en Florida a líderes de países de América Latina, incluido Honduras, en un encuentro denominado Cumbre del Escudo de las Américas.

Es un deepfake

Un análisis visual del contenido detectó inconsistencias que evidencian que se trata de una imagen falsa. La pared que aparece en el fondo de la imagen no coincide con el elemento decorativo que ha sido identificado en otras fotografías difundidas por cuentas oficiales. Esta discrepancia sugiere una posible manipulación del material original. Además, el uniforme del agente de seguridad que se visualiza en la imagen no corresponde a la vestimenta oficial de la seguridad de la Policía Militar de Casa Presidencial. LA PRENSA Verifica realizó un análisis con herramientas especializadas en detección de contenido generado con inteligencia artificial. La plataforma TruthScan determinó una probabilidad del 98% de que la imagen haya sido creada con IA, mientras que Hive Moderation elevó esa estimación al 99.3%, reforzando la conclusión de que se trata de un contenido fabricado digitalmente. Estos altos porcentajes, según la escala de medición de la herramienta, evidencian que el contenido no es real.





La imagen se examinó con la SynthID, que identifica señales si parte del contenido fue editado o generado con herramientas de inteligencia artificial de Google. El sistema detectó una marca de agua digital que confirma que fue creada con la IA de Google.