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Imagen de Trump llegando a la Casa Presidencial de Honduras está hecha con IA

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

La imagen viral que ubica a Donald Trump en Honduras fue generada con la inteligencia artificial de Google, según análisis técnico. Registros oficiales no evidencian la visita del mandatario estadounidense en territorio hondureño

  • Actualizado: 20 de marzo de 2026 a las 19:06 -
  • Redacción
Imagen de Trump llegando a la Casa Presidencial de Honduras está hecha con IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump expresó públicamente su respaldo a Nasry Asfura previo a las elecciones generales de 2025.

Imagen: EFE

San Pedro Sula, Honduras
Una publicación difundida en redes sociales asegura mostrar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Presidencial de Honduras. Según la descripción, su presencia responde a una supuesta reunión con el mandatario Nasry Asfura.

Sin embargo, la imagen es falsa. De acuerdo con un análisis visual y técnico realizado por LA PRENSA Verifica, el contenido fue creado con inteligencia artificial (IA).

Además, no existe evidencia documental que confirme una visita diplomática de Trump a Honduras.

“Trump acaba de llegar está mañana. A Honduras para sostener una importante reunión con papi a la orden ahora misma se encuentra en la casa presidencial”, dice textualmente la descripción de una publicación de Facebook divulgada el 19 de marzo de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 20 de marzo de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 20 de marzo de 2026.

 (Imagen: Facebook)

En el contexto previo a las elecciones generales de 2025 en Honduras, Donald Trump expresó públicamente su respaldo al ahora mandatario Nasry Asfura, proclamado ganador el 24 de diciembre de 2025.

Este tipo de declaraciones generó reacciones en distintos sectores, al considerar que influyeron en la percepción de la población durante el proceso electoral.

El primer encuentro bilateral entre Asfura y Trump se realizó el 7 de febrero de 2026 en Mar-a-Lago, donde abordaron temas relacionados con aranceles, inversión y migración.

Un mes después, Trump recibió en Florida a líderes de países de América Latina, incluido Honduras, en un encuentro denominado Cumbre del Escudo de las Américas.

Es un deepfake

Un análisis visual del contenido detectó inconsistencias que evidencian que se trata de una imagen falsa.

La pared que aparece en el fondo de la imagen no coincide con el elemento decorativo que ha sido identificado en otras fotografías difundidas por cuentas oficiales. Esta discrepancia sugiere una posible manipulación del material original.

Además, el uniforme del agente de seguridad que se visualiza en la imagen no corresponde a la vestimenta oficial de la seguridad de la Policía Militar de Casa Presidencial.

LA PRENSA Verifica realizó un análisis con herramientas especializadas en detección de contenido generado con inteligencia artificial.

La plataforma TruthScan determinó una probabilidad del 98% de que la imagen haya sido creada con IA, mientras que Hive Moderation elevó esa estimación al 99.3%, reforzando la conclusión de que se trata de un contenido fabricado digitalmente.

Estos altos porcentajes, según la escala de medición de la herramienta, evidencian que el contenido no es real.

  • Captura de pantalla a los resultados de TruthScan sobre el análisis de la imagen.

    Captura de pantalla a los resultados de TruthScan sobre el análisis de la imagen.

    (Imagen: TruthScan )
  • Captura de pantalla a los resultados de Hive Moderation sobre el análisis de la imagen.

    Captura de pantalla a los resultados de Hive Moderation sobre el análisis de la imagen.

    (Imagen: Hive Moderation )

La imagen se examinó con la SynthID, que identifica señales si parte del contenido fue editado o generado con herramientas de inteligencia artificial de Google. El sistema detectó una marca de agua digital que confirma que fue creada con la IA de Google.

Captura de pantalla a los resultados de SynthID de Gemini sobre el análisis de la imagen.

Captura de pantalla a los resultados de SynthID de Gemini sobre el análisis de la imagen.

(Imagen: Gemini)

Además, no existe ningún registro en cuentas oficiales ni en medios de comunicación confiables que respalde la supuesta visita de Donald Trump a Honduras o a Casa Presidencial.

En todo caso, una fuente del gobierno confirmó a LA PRENSA Verifica que no existió una visita de Trump al país.

Por lo tanto, es falsa la imagen que muestra a Donald Trump en la Casa Presidencial de Honduras. La fotografía fue creada mediante inteligencia artificial de Google, según constató LA PRENSA Verifica.

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FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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