Imagen de supuestos miembros del MP inspeccionando un negocio por transmitir partidos del Mundial es en Guatemala, no Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una fotografía ue supuestamente muestra a miembros del Ministerio Público (MP) de Honduras inspeccionando un negocio por transmitir partidos del Mundial de 2026. Sin embargo, es falsa. La imagen corresponde a un operativo realizado por la Fiscalía de Guatemala el 13 de junio de 2026, según reportes de medios de comunicación de ese país. “NO ES UNA BROMA. ATENCIÓN: Los bares, restaurantes que transmitan los partidos del Mundial serán sancionados” dice parte de la entrada de una publicación en Facebook, compartida más de 140 veces desde el 13 de junio de 2026, que añade la ubicación de Tegucigalpa.

Previo al inicio del Mundial de 2026, el Instituto de la Propiedad (IP) emitió varios avisos sobre la protección de los derechos de autor y de propiedad intelectual vinculados al torneo. La institución advirtió que la transmisión pública de los partidos en bares, restaurantes, hoteles, cafeterías y otros establecimientos comerciales requiere autorización de los titulares de los derechos o la contratación de proveedores autorizados. El IP también señaló que no se permite retransmitir partidos completos en redes sociales, hacer transmisiones grupales en plataformas como Zoom o Google Meet ni utilizar marcas oficiales de la FIFA con fines comerciales sin autorización. El incumplimiento podría acarrear sanciones administrativas, civiles o penales por violaciones a los derechos de autor, de acuerdo con la entidad gubernamental. Ante las dudas generadas, la institución aclaró posteriormente que los negocios sí pueden proyectar los encuentros del Mundial, siempre que cuenten con las licencias correspondientes o contraten servicios de empresas autorizadas para la transmisión de los partidos. Eso sí, el IP no anunció operativos para cerrar negocios ni prohibió de forma absoluta la transmisión de los partidos.

Imagen en Guatemala

Una búsqueda inversa en Google Lens con la imagen viral permitió localizar la fotografía publicada el 13 de junio de 2026 por Canal Nueve Digital Guatemala, un portal de noticias de ese país, según su descripción. En la entrada de la publicación en Facebook, el medio aclara que se trata de operativos realizados por el Ministerio Público en Guatemala. “Mientras miles de guatemaltecos se preparan para disfrutar los partidos del Mundial 2026 en restaurantes, bares, comercios y otros establecimientos, autoridades y representantes de los derechos de transmisión han comenzado operativos de verificación en distintos puntos del país”, dice parte de la publicación del medio.