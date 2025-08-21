Foto de Iroshka Elvir con camisa "que la DEA se lleve a Villeda" es un montaje

San Pedro Sula, Honduras

Una imagen publicada en redes sociales muestra a Iroshka Elvir, diputada del Partido Liberal, vistiendo una camiseta con el mensaje 'Que la DEA se lleve a Villeda', en referencia a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y al congresita liberal Mauricio Villeda. Sin embargo, la fotografía está editada. La original, publicada por Elvir en sus cuentas oficiales, contiene el mensaje: “Maduro paga peaje al narco familión”. “La DEA, la DEA viene por Villeda”, dice textualmente la descripción en una publicación de X compartida el 20 de agosto de 2025, que acumula más de 1,400 visualizaciones.

El 21 de julio de 2025 se difundió un video en el que aparece Mauricio Villeda, cuando era candidato presidencial, en una reunión con los narcotraficantes Devis Leonel Rivera Maradiaga, conocido como 'El Cachiro', y Carlos Arnoldo Lobo, apodado 'El Negro'. En la grabación, uno de ellos afirma que entregaría 400,000 dólares para financiar la campaña presidencial de 2013 del Partido Liberal.

Es un montaje

Una búsqueda inversa de la imagen en Google Lens conduce a una publicación del 20 de agosto en el perfil de X de Iroshka Elvir, que incluye la misma fotografía pero con un mensaje distinto en la camisa: “Maduro paga peaje al narco familión”.