  1. Inicio
  2. Premium
  3. Verifica
  4. Bulos

Es falso el boletín de prensa de la Embajada de EUA sobre posible violencia tras elecciones

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

La Embajada de Estados Unidos negó la autoría del comunicado en sus redes sociales y aclaró que toda comunicación se publicará en sus canales oficiales

  • 30 de noviembre de 2025 a las 07:16 -
  • Redacción
Es falso el boletín de prensa de la Embajada de EUA sobre posible violencia tras elecciones

La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa reiteró a los hondureños que revisen sus cuentas oficiales para confirmar información fidedigna.

 Fotografía: Archivo/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras
Una publicación difundida en redes sociales compartió un supuesto comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, en el que se advierte sobre posibles disturbios, actos violentos, manifestaciones masivas y riesgos de ataque desde el 1 de diciembre en varias ciudades de Honduras.

El mensaje también incluye presuntas recomendaciones de seguridad para el personal de la sede diplomática y ciudadanos estadounidenses en el país.

Sin embargo, la información es falsa. La Embajada de Estados Unidos desmintió la veracidad del boletín a través de sus cuentas oficiales, aclarando que se trata de un documento apócrifo y que no han emitido ninguna alerta de ese tipo recientemente.

“EMBAJADA ANUNCIA QUE HABRÁ PIJEO: La Embajada de Estados Unidos en Honduras advirtió este sábado sobre posibles disturbios, actos violentos, manifestaciones masivas y riesgos de ataques desde el 1 de diciembre en Tegucigalpa, San Pedro Sula, el Valle de Sula, el Bajo Aguán y otras ciudades”, dice textualmente la publicación de Facebook compartida desde el 29 de noviembre de 2025.

Es falso el boletín de prensa de la Embajada de EUA sobre posible violencia tras elecciones
(Imagen: Captura de pantalla)

Honduras celebra sus elecciones generales este domingo 30 de noviembre de 2025, con más de 6.4 millones de ciudadanos habilitados para elegir los cargos de presidente, diputados al Congreso Nacional, representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y autoridades municipales en los 298 municipios del país.

Los cinco candidatos que disputan la presidencia son: Rixi Moncada (Libre), Salvador Nasralla (Partido Liberal), Nasry Asfura (Partido Nacional), Mario Rivera (Democracia Cristiana) y Nelson Ávila (PINU-SD).

Honduras celebra sus elecciones generales este domingo 30 de noviembre de 2025, con más de 6.5 millones de ciudadanos habilitados para elegir los cargos de presidente, diputados al Congreso Nacional, representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y autoridades municipales en los 298 municipios del país.

Los cinco candidatos que disputan la presidencia son: Rixi Moncada (Libre), Salvador Nasralla (Partido Liberal), Nasry Asfura (Partido Nacional), Mario Rivera (Democracia Cristiana) y Nelson Ávila (PINU-SD).

Documento falso

Una revisión de las cuentas oficiales de la Embajada permitió confirmar que el documento atribuido a la institución es falso.

“El boletín que circula no proviene de la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa. Toda información oficial será publicada en nuestras cuentas verificadas”, señala la aclaración difundida en redes sociales.

La Embajada de Estados Unidos reiteró cuáles son sus canales oficiales (X, Instagram, Facebook) para que la población pueda verificar la autenticidad de cualquier información.

El 24 de noviembre de 2025, la Embajada sí divulgó un mensaje de seguridad dirigido a sus ciudadanos estadounidenses, en el que recomendó tomar medidas preventivas de seguridad durante las elecciones generales.

En conclusión, es falso el comunicado de la Embajada de Estados Unidos advierte sobre actos violentos tras las elecciones en varias ciudades de Honduras. Se trata de un contenido que suplanta un boletín de la sede diplomática norteamericana.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Redacción web
Redacción
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias