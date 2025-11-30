Es falso el boletín de prensa de la Embajada de EUA sobre posible violencia tras elecciones

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación difundida en redes sociales compartió un supuesto comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, en el que se advierte sobre posibles disturbios, actos violentos, manifestaciones masivas y riesgos de ataque desde el 1 de diciembre en varias ciudades de Honduras.

El mensaje también incluye presuntas recomendaciones de seguridad para el personal de la sede diplomática y ciudadanos estadounidenses en el país.

Sin embargo, la información es falsa. La Embajada de Estados Unidos desmintió la veracidad del boletín a través de sus cuentas oficiales, aclarando que se trata de un documento apócrifo y que no han emitido ninguna alerta de ese tipo recientemente.

“EMBAJADA ANUNCIA QUE HABRÁ PIJEO: La Embajada de Estados Unidos en Honduras advirtió este sábado sobre posibles disturbios, actos violentos, manifestaciones masivas y riesgos de ataques desde el 1 de diciembre en Tegucigalpa, San Pedro Sula, el Valle de Sula, el Bajo Aguán y otras ciudades”, dice textualmente la publicación de Facebook compartida desde el 29 de noviembre de 2025.