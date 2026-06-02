Es falso que Nasry Asfura pidiera al magisterio esperar por el reajuste salarial

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circulan publicaciones que atribuyen al presidente Nasry Asfura una supuesta declaración en la que pide al sector magisterial esperar por el aumento salarial prometido para 2026. Según los mensajes virales, el mandatario habría afirmado que el Gobierno no puede sostener simultáneamente los sectores de salud, seguridad y educación, por lo que exhortó al gremio docente a esperar por el reajuste salarial. Sin embargo, la afirmación es falsa. No hay evidencia de que Nasry Asfura haya pronunciado esa declaración. Además, el Gobierno instaló una mesa de diálogo el 31 de mayo de 2026 y ha reiterado, a través de sus canales oficiales, su disposición a negociar con el gremio magisterial temas como el aumento salarial, el pago del decimocuarto mes y otras compensaciones para los docentes. “Es imposible sostener la salud, seguridad y educación al mismo tiempo, el magisterio debe esperar”, dice textualmente una publicación difundida en Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 1 de junio de 2026.

La desinformación surge en medio de las protestas impulsadas por un sector del magisterio, que suspendió las actividades académicas el lunes 1 de junio mediante asambleas informativas y un paro de brazos caídos a nivel nacional, en reclamo por el incumplimiento del aumento salarial prometido para este año. La medida afectó a cerca de 1.3 millones de estudiantes matriculados en el sistema educativo público, como lo informó El Heraldo. Asimismo, la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) anunció para el 2 de junio un paro nacional de labores. De forma paralela, otro grupo denominado Movimiento Bases del Magisterio informó que sostendría reuniones con las autoridades para suscribir un acuerdo que permita hacer efectivo el reajuste salarial, así como el pago del decimocuarto mes y otras compensaciones pendientes, según informó Emilio Hércules, secretario de Finanzas. Hasta la fecha, las acciones de protesta continúan, pese al llamado de las autoridades a evitar nuevas interrupciones en el calendario escolar. Las recientes movilizaciones también han evidenciado divisiones dentro del sector magisterial en torno a la estrategia para exigir sus demandas.

No hay evidencia

Las búsquedas realizadas en la web y en medios de comunicación no permitieron encontrar registros de las supuestas declaraciones atribuidas al presidente Nasry Asfura que circulan en redes sociales. Tampoco se halló evidencia de esas afirmaciones tras revisar el sitio web oficial del Gobierno y sus cuentas institucionales en redes sociales ( 1 , 2 , 3 ). Además, en comunicación con LA PRENSA Verifica, María Antonieta Mejía, designada presidencial, desmintió la cita atribuida a Asfura y confirmó que es falsa.

Diálogo abierto

El Heraldo informó en una nota publicada el 31 de mayo de 2026 que, por instrucciones de Nasry Asfura, presidente de Honduras, se instaló una mesa de diálogo para atender las demandas del sector magisterial relacionadas con el aumento salarial y otros beneficios laborales. Asimismo, una pesquisa en la cuenta oficial de X/Twitter del Gobierno de Honduras permitió localizar una publicación del 31 de mayo de 2026 en la que se oficializa la instalación de la mesa de diálogo con representantes del gremio magisterial, por orden de Asfura. De igual forma, una búsqueda en la página oficial de Facebook del Gobierno encontró una entrada del 1 de junio de 2026 en la que las autoridades reiteran su disposición al diálogo y aseguran que el aumento salarial para los docentes “está garantizado”.