Es falsa portada de LA PRENSA que anuncia golpe de Estado contra Asfura

En redes sociales circula una imagen que suplanta una portada de LA PRENSA para asegurar falsamente que el presidente de Honduras, Nasry Asfura, fue derrocado mediante un golpe de Estado en septiembre de 2026 y que se celebrarán nuevas elecciones en enero de 2027.

La portada es falsa. LA PRENSA no ha publicado ninguna edición que informe sobre un golpe de Estado contra Asfura ni sobre la celebración de nuevas elecciones en enero de 2027.

La imagen presenta, además, una inconsistencia temporal: está fechada en octubre de 2026, pese a que comenzó a circular en redes sociales desde el 4 de septiembre.

“CRISIS INSTITUCIONAL EN HONDURAS GOLPE DE ESTADO AL EJECUTIVO FUERA PAPI A LA ORDEN ELECCIONES EN ENERO 2027”, se lee en la imagen atribuida falsamente a este medio y que ha sido compartida más de 175 veces desde el 4 de septiembre de 2026.