Es falsa portada de LA PRENSA que anuncia golpe de Estado contra Asfura

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula una imagen que suplanta una portada de LA PRENSA para asegurar falsamente que el presidente de Honduras, Nasry Asfura, fue derrocado mediante un golpe de Estado en septiembre de 2026 y que se celebrarán nuevas elecciones en enero de 2027.
La portada es falsa. LA PRENSA no ha publicado ninguna edición que informe sobre un golpe de Estado contra Asfura ni sobre la celebración de nuevas elecciones en enero de 2027.
La imagen presenta, además, una inconsistencia temporal: está fechada en octubre de 2026, pese a que comenzó a circular en redes sociales desde el 4 de septiembre.
“CRISIS INSTITUCIONAL EN HONDURAS GOLPE DE ESTADO AL EJECUTIVO FUERA PAPI A LA ORDEN ELECCIONES EN ENERO 2027”, se lee en la imagen atribuida falsamente a este medio y que ha sido compartida más de 175 veces desde el 4 de septiembre de 2026.
Portada falsa
Como parte de la verificación, se realizó una búsqueda inversa de la imagen en Google. Los resultados no mostraron publicaciones distintas de las versiones virales localizadas en redes sociales.
También se revisó el sitio web de LA PRENSA, donde se difunden las primeras planas del periódico, sin encontrar la supuesta portada ni otra similar.
La revisión se extendió a las cuentas oficiales de LA PRENSA en Facebook, Instagram y X. En ninguna de estas plataformas se encontró la imagen ni publicaciones que respalden los titulares que aparecen en ella.
Tampoco se localizaron en esos canales anuncios sobre un supuesto golpe de Estado contra el presidente Nasry Asfura ni sobre elecciones generales convocadas por el Congreso Nacional para enero de 2027.
Otro elemento que evidencia la falsedad de la imagen es su fecha. La supuesta portada está fechada en octubre de 2026, aunque comenzó a circular en septiembre, por lo que corresponde a una fecha futura respecto del momento de su difusión.
LA PRENSA también confirmó internamente que la imagen no corresponde a ninguna portada elaborada o publicada por este medio.
Por tanto, es falsa la portada atribuida a LA PRENSA que anuncia un supuesto golpe de Estado contra el presidente Nasry Asfura y la celebración de elecciones generales en enero de 2027.