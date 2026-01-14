Falsa la exigencia policial sobre dos tiras y placa en chalecos de motociclistas

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula un arte gráfico, supuestamente atribuido a la Policía Nacional, que detalla las disposiciones reglamentarias sobre el uso obligatorio del chaleco reflectivo para motociclistas en el país.
Entre los elementos mencionados en la imagen están el uso de dos cintas reflectivas y un portaplaca especial.
No obstante, es falso. La Policía Nacional confirmó a LA PRENSA Verifica que el arte gráfico no fue elaborado ni difundido por la institución.
“El chaleco debe de llevar dos (2) cintas las cuales deberán de ser cosidas con una tela color plata retrorreflectiva o cualquier otro distintivo de color anaranjado, rojo o blanco”, dice literalmente parte del contenido viral difundido en Facebook desde el 13 de enero.
Y agrega (textualmente) al final: “El chaleco deberá tener un depósito o porta placa en la parte dorsal”.
La normativa exige únicamente el uso del chaleco con cintas reflectantes, sin especificar cantidad de cintas ni la inclusión de una placa visible.
Aunque la disposición existe desde 2015, su obligatoriedad comenzó el 7 de enero de 2026, con el objetivo de mejorar la visibilidad de los conductores, especialmente durante la noche, y reducir los accidentes de tránsito.
El decreto permite que el distintivo sea de color anaranjado, rojo o blanco. Sin embargo, José Hernández, titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), aclaró que el color que debe utilizarse es el anaranjado, en cumplimiento de estándares internacionales en seguridad vial, no por una disposición interna.
Las autoridades también informaron que el incumplimiento de la medida será sancionado con una multa de hasta 400 lempiras, al ser considerada una falta leve.
Contenido falso
Tras revisar las cuentas oficiales de la Policía Nacional en Facebook, Instagram y X, así como el perfil institucional de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en Facebook, no se encontró evidencia del arte gráfico que circula actualmente en redes sociales.
Tampoco hay registro de dicha imagen en la sección correspondiente a la DNVT dentro del sitio web oficial de la entidad.
Además, el decreto que regula el uso obligatorio de chalecos reflectivos para motociclistas no incluye las especificaciones que aparecen en el gráfico viral, como la exigencia de dos tiras reflectantes específicas ni la obligatoriedad de portar una placa en el chaleco.
“Es de carácter obligatorio el uso de banda reflectora o cualquier otro distintivo de color anaranjado, rojo o blanco, para los conductores y pasajeros de vehículos motorizados en dos (2) o tres (3) ruedas con motor fijo o agregado como ser: motocicletas, motonetas, bicimotos, asimismo las bicicletas y otros similares a las anteriores. La banda reflectiva debe estar adherida a un arnés o chaleco”, detalla literalmente el decreto.
LA PRENSA Verifica contactó a la inspectora Dania Cruz, del Departamento de Prensa de la Secretaría de Seguridad, quien confirmó que la pieza gráfica no fue elaborada por la Policía Nacional.
“No es un arte realizado en esta dirección”, dijo.
En conclusión, es falso que la Policía Nacional exija chalecos reflectivos con dos tiras y un portaplaca obligatorio. Una fuente oficial de la institución desmintió la información atribuida a la entidad que circula en redes sociales.