Es falso que la ATIC allanó la casa de la diputada Lissi Cano

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

Una imagen viral no prueba un allanamiento a Lissi Cano: es de un operativo antidrogas de 2019 en Cortés y Copán, reutilizada fuera de contexto

  • Actualizado: 03 de marzo de 2026 a las 17:50 -
  • Paola Ávila
Es falso que la ATIC allanó la casa de la diputada Lissi Cano

Lissi Matute Cano es vicepresidenta del Congreso Nacional de Honduras.

Imagen: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula una publicación que muestra la imagen de una vivienda y afirma que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) allanó la casa de la diputada nacionalista Lissi Cano.

Sin embargo, la información es falsa. La imagen usada como “prueba” no corresponde a una vivienda vinculada con Cano. En realidad, se trata de una fotografía relacionada con un allanamiento de ocho viviendas realizado en 2019 en los departamentos de Cortés y Copán, sin conexión directa con la diputada.

“ATIC Allana la casa de la diputada Lissi Matute Cano por malversación de fondos de subvenciones”, dice literalmente en el texto sobrepuesto en el contenido viral, visualizado más de 8,000 veces desde el 2 de marzo.

Captura de pantalla a una publicación de X hecha el 3 de marzo de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de X hecha el 3 de marzo de 2026.

(Imagen: X)


Imagen de 2019

Una búsqueda inversa de la fotografía viral permitió establecer su contexto original. Una fotogalería publicada por El Heraldo el 25 de noviembre de 2019, titulada: “FOTOS: Las lujosas residencias allanadas durante operación Arcano”, incluye la misma vivienda.

La imagen corresponde a un allanamiento realizado en 2019 y no está relacionada con la congresista.

Esa vivienda fue una de las ocho propiedades intervenidas ese año por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), como parte de la operación Arcano, por presuntos vínculos con el narcotráfico en los departamentos de Copán y Cortés.

Otros registros periodísticos (1, 2, 3) que incluyen la fotografía también confirman que el operativo ocurrió en 2019. Además, tras revisar las redes sociales de Lissi Matute Cano, se halló una publicación fechada el 2 de marzo de 2026, en la que la diputada desmiente el supuesto allanamiento.

Suplantación

El contenido viral muestra el logo del medio de comunicación Tunota.com. EH Verifica revisó las cuentas oficiales del medio en Facebook, Instagram y X, sin encontrar el supuesto arte gráfico entre sus publicaciones.

Además, el arte viral presenta diferencias respecto al diseño habitual del medio, particularmente en la tipografía, que muestra un mayor grosor que el utilizado en publicaciones verificables.

En el sitio web oficial de Tunota.com tampoco aparece ningún artículo que informe sobre el presunto allanamiento a la vivienda de la diputada.

En conclusión, es falso el supuesto allanamiento a la vivienda de Lissi Cano. La fotografía corresponde a un operativo realizado en 2019 contra estructuras vinculadas al narcotráfico y fue reutilizada en 2026 fuera de contexto para vincularla falsamente a la diputada.

