Es falso que la ATIC allanó la casa de la diputada Lissi Cano

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una publicación que muestra la imagen de una vivienda y afirma que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) allanó la casa de la diputada nacionalista Lissi Cano. Sin embargo, la información es falsa. La imagen usada como “prueba” no corresponde a una vivienda vinculada con Cano. En realidad, se trata de una fotografía relacionada con un allanamiento de ocho viviendas realizado en 2019 en los departamentos de Cortés y Copán, sin conexión directa con la diputada. “ATIC Allana la casa de la diputada Lissi Matute Cano por malversación de fondos de subvenciones”, dice literalmente en el texto sobrepuesto en el contenido viral, visualizado más de 8,000 veces desde el 2 de marzo.





Imagen de 2019

Una búsqueda inversa de la fotografía viral permitió establecer su contexto original. Una fotogalería publicada por El Heraldo el 25 de noviembre de 2019, titulada: “FOTOS: Las lujosas residencias allanadas durante operación Arcano”, incluye la misma vivienda. La imagen corresponde a un allanamiento realizado en 2019 y no está relacionada con la congresista. Esa vivienda fue una de las ocho propiedades intervenidas ese año por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), como parte de la operación Arcano, por presuntos vínculos con el narcotráfico en los departamentos de Copán y Cortés. Otros registros periodísticos ( 1 , 2 , 3 ) que incluyen la fotografía también confirman que el operativo ocurrió en 2019. Además, tras revisar las redes sociales de Lissi Matute Cano, se halló una publicación fechada el 2 de marzo de 2026, en la que la diputada desmiente el supuesto allanamiento.

Suplantación