San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen que atribuye al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, una supuesta declaración en la que afirma que la nueva ley debe aplicarse a todas las personas que tengan tatuajes, sin importar el diseño, porque Honduras está “llena de delincuentes tatuados”. Sin embargo, es falso. No se encontraron registros en búsquedas ni en las cuentas oficiales en redes sociales que confirmen que el titular del Legislativo haya pronunciado esas palabras. Además, el equipo de Comunicaciones de Zambrano negó a EH Verifica que el funcionario haya expresado esa declaración. “La nueva ley se tendrá que aplicar a todos los que lleven tatuajes, sin importar lo que diga, porque estamos llenos de delincuentes tatuados”, dice literalmente el texto que aparece en una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 15 de noviembre.

El Congreso Nacional aprobó el 27 de octubre de 2026 un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, orientado a endurecer las medidas contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales. La normativa quedó vigente tras la publicación del Decreto 258-2026 en el Diario Oficial La Gaceta, el 3 de noviembre de 2026, informó EL HERALDO. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las disposiciones se establece que la pertenencia a estas organizaciones podrá acreditarse mediante tatuajes, símbolos, signos o expresiones visuales relacionados con dichas estructuras, siempre que sean validados a través de peritajes técnicos especializados. De hecho, la Policía Nacional aclaró que los tatuajes artísticos, decorativos o personales no constituyen un delito por sí mismos y que su análisis debe determinar si existe una relación con estructuras criminales. También explicó que los casos deben ser evaluados por personal especializado.

Cita falsa