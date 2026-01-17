Este video de Maduro caminando en una prisión está hecho con IA

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, caminando en un patio que, según la descripción de una publicación, corresponde a la cárcel en la que está recluido tras haber sido capturado por autoridades de Estados Unidos el 3 de enero. Sin embargo, la secuencia no es real. Se trata de un deepfake, un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA). "Nicolás Maduro tuvo cientos de oportunidades de salir de Venezuela en Libertad, el solito elegido dar estos pasos", dice textualmente una publicación en Facebook, compartida más de 5,000 veces desde el 12 de enero de 2026.

Desde su captura por fuerzas estadounidenses en Caracas el 3 de enero de 2026, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores han sido trasladados a Estados Unidos para enfrentar un proceso penal ante un tribunal en Nueva York. En su primera comparecencia ante la corte el 5 de enero, ambos se declararon no culpables de los cargos que se les imputan, entre los que figuran conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas y artefactos destructivos en relación con el tráfico de drogas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La acusación formal fue presentada en el Distrito Sur de Nueva York y, aunque inicialmente incluía referencias al llamado “Cartel de los Soles”, las imputaciones más recientes se centran en una supuesta red de narcotráfico y conspiración para el envío de cocaína hacia Estados Unidos.

Es un deepfake

Una búsqueda inversa en Google utilizando un fotograma clave del video viral llevó a una publicación en el canal de YouTube, ELD Estudio en el que se adjuntó la misma secuencia de la publicación viral. En la descripción del usuario, se autodenomina "un canal de inteligencia artificial dedicado a crear vídeos humorísticos y satíricos sobre figuras políticas y otras personas públicas”. Según la entrada del clip viral, Maduro aparece “bien filmado y protegido a cada paso que da”. LA PRENSA Verifica también detectó inconsistencias típicas de inteligencia artificial como las líneas blancas del suelo no mantienen una coherencia clara con la perspectiva del patio. Algunas se ven demasiado rectas en comparación con el entorno, como si estuvieran superpuestas. La nieve aparece distribuida de forma irregular y poco natural, con bordes difusos y patrones repetitivos, típico en contenidos sintéticos. La figura del exmandatario venezolano no proyecta una sombra consistente con la dirección de la luz del entorno. La ropa y el contorno del cuerpo se perciben borrosos o simplificados; además, la indumentaria atribuida a Maduro no corresponde al color anaranjado reglamentario del Centro de Detención Metropolitano de Nueva York. Además, el escudo de los uniformes de los guardias que aparecen en las imágenes no coincide con el que utilizan los custodios reales del reclusorio norteamericano. Al analizar un fotograma clave del video con la herramienta Sighengine, especializada en la detección de deepfakes, se obtuvo un 98% de probabilidad de que haya sido creado con inteligencia artificial.