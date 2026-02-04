Esta postura de Roberto Lagos sobre subsidios fue expresada antes de liderar el BCH

Fue juramentado como presidente del BCH el 27 de enero de 2026, día en que también asumió como presidente constitucional, Nasry Asfura, quien fue quien lo designó.

El economista Roberto Lagos fue nombrado como presidente del Banco Central, cargo desde el cual liderará la política monetaria del país y la supervisión del sistema financiero.

"Cuando se habla sin fundamentos", dice literalmente parte del texto sobrepuesto en una entrada de TikTok, compartida más de 70 veces desde el 1 de febrero.

En su intervención, también calificó este tipo de medidas como “populistas”. Sin embargo, la secuencia no es reciente. La entrevista fue grabada en 2023, cuando Lagos aún no ocupaba la presidencia del BCH.

San Pedro Sula, Honduras Circula en redes sociales un video que muestra declaraciones del actual presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, en las que afirma que los subsidios a la energía eléctrica, si bien alivian temporalmente el gasto en los hogares, son medidas paliativas que no resuelven los problemas estructurales del país.

La secuencia viral incluye dos videos distintos en los que el economista y expresidente Ricardo Lagos se refiere a los subsidios aplicados a la energía eléctrica y los combustibles.

En su primera intervención, afirmó que los subsidios son medidas temporales o paliativas, útiles para cubrir necesidades inmediatas —como el pago de la energía—, pero que no generan soluciones permanentes ni capacidades que permitan a las familias superar su situación económica.

"El problema de los subsidios es que son paliativos: simplemente alivian el hambre del momento, pero no ayudan a generar habilidades para que las personas puedan salir adelante", dijo.

Una búsqueda inversa en Google, realizada con una captura de pantalla del primer video y utilizando la herramienta Invid We Verify, condujo a un video publicado en YouTube titulado “30/30 - 31 de diciembre”, del canal TVCPlay.

La grabación muestra la misma secuencia viral difundida en redes sociales. El video fue subido el 31 de diciembre de 2023, lo que confirma que las declaraciones de Lagos no son recientes.

Una segunda búsqueda permitió localizar el segundo clip en una publicación de Facebook, fechada el 21 de diciembre de 2024, en la que se hace referencia al mismo contenido.

"Los subsidios son pan de hoy, hambre de mañana, porque se están destinando recursos del presupuesto para subsidiar. Es cierto que estas 15,000 familias se benefician con el subsidio, pero no es algo sostenible. El riesgo está en depender de los subsidios como una medida populista", aseveró.

Esto confirma que las secuencias no son actuales y que la postura de Roberto Lagos fue emitida en un contexto diferente al de 2026, antes de su nombramiento como presidente del Banco Central.

Por lo tanto, sus declaraciones sobre los subsidios fueron grabadas antes de asumir el cargo.