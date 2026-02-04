Futbolista del América señala lo que esperaban de Olimpia y palpita la vuelta

Tegucigalpa, Honduras.

José Raúl Zúñiga, delantero colombiano, valoró de forma positiva el resultado conseguido por el América en territorio catracho, en un compromiso que calificó como clave dentro de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El atacante reconoció la importancia de sumar fuera de casa en una competición a la que le están dando prioridad y destacó la madurez con la que afrontaron un duelo que, desde la previa, se anticipaba complejo por las condiciones del rival y el escenario.

“Bueno, era importante, ya es un buen resultado en México. Sabemos que es una competición que le estamos dando mucha prioridad y estamos contentos por haber sacado un resultado positivo. Obviamente sabíamos que iba a ser un partido bastante difícil porque estaban acá en su campo. Estamos concientizados de que teníamos que ser agresivos e intensos en todas las líneas y, bueno, creo que valoramos mucho el buen resultado que nos llevamos”, expresó Zúñiga tras el encuentro.