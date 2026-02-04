Jonathan dos Santos elogia al Olimpia y es contundente sobre juego de vuelta

Tegucigalpa, Honduras.

Pese al resultado positivo, el futbolista subrayó que la serie sigue abierta y que el equipo azulcrema mantiene la calma, consciente de que aún quedan 90 minutos por disputarse para definir al clasificado a la siguiente ronda.

Jonathan Dos Santos dejó claro que el cruce ante Olimpia está lejos de resolverse. El mediocampista del América reconoció el carácter físico del conjunto hondureño y la intensidad con la que planteó el partido, factores que obligaron a las Águilas a exigirse al máximo.

Además, Dos Santos no escatimó elogios para el ambiente vivido en Honduras. El seleccionado mexicano se rindió ante la pasión de la afición local y aseguró que jugar en canchas hondureñas representa uno de los retos más complicados de la región, tanto por el apoyo constante desde las gradas como por las condiciones del terreno, elementos que, según dijo, convierten cada visita en una prueba de carácter.

Jonathan, partido complicado, partido muy difícil. Sabíamos que desde el primer minuto iba a ser muy complicado y nos presionó mucho

Tienen jugadores de mucho físico, de mucha calidad, pero yo creo que el equipo hizo un gran trabajo desde el primer minuto hasta el último. Con el 1-1 nos lo pusieron también bastante difícil, pero yo creo que, como te dije, el equipo tuvo el control en muchos tiempos del partido y ahora sabemos que esto no está acabado. Tenemos otros 90 minutos en México y, como dije antes, hay que estar con la cabeza fría y ojalá podamos ganar el siguiente partido.

¿Y qué fue lo que más te impresionó de nuestro país? La afición, también el planteamiento de la Olimpia. ¿Qué es lo que te llevó a ti acá?

Yo he estado aquí en Honduras y sabemos que en Honduras la afición es dura, tiene mucha sangre. Es cierto que siempre nos reciben muy bien y Olimpia yo ya lo conocía. Sabía que era un equipo, como dije antes, con mucho físico, jugadores de mucha calidad. Hicieron un partido de tú a tú y, como te dije, es una eliminatoria muy complicada.

Por ahí decía Andrés Guardado que una de las canchas más difíciles que él recuerda para venir aquí es Honduras, ¿no sé si tú compartes qué dices?

Sin lugar a dudas. Yo jugué aquí con la selección y te puedo decir que son una de las aficiones más complicadas para jugar, siempre animando, pero bueno, así se trata el fútbol, ¿no?