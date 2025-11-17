Es falso que el periodista Alex Cáceres sea candidato a diputado por Libre

San Pedro Sula, Honduras

Una imagen que circula en redes sociales muestra al periodista hondureño Alex Cáceres en una supuesta valla del partido Libertad y Refundación (Libre), asignándole la casilla 38 como candidato a diputado por el departamento de Francisco Morazán.

Sin embargo, la información es falsa. De acuerdo con el registro oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), la casilla 38 de la papeleta de diputados por Libre en Francisco Morazán está ocupada por Andrés Alfredo Castro, no por Alex Cáceres.

"Alex Cáceres de HCH aparece en la Casilla 38 de LIBRÉ", dice literalmente en el texto sobrepuesto en un video de TikTok, compartido cientos de veces desde el 16 de noviembre de 2025.