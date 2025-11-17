Es falso que el periodista Alex Cáceres sea candidato a diputado por Libre

San Pedro Sula, Honduras
Una imagen que circula en redes sociales muestra al periodista hondureño Alex Cáceres en una supuesta valla del partido Libertad y Refundación (Libre), asignándole la casilla 38 como candidato a diputado por el departamento de Francisco Morazán.
Sin embargo, la información es falsa. De acuerdo con el registro oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), la casilla 38 de la papeleta de diputados por Libre en Francisco Morazán está ocupada por Andrés Alfredo Castro, no por Alex Cáceres.
"Alex Cáceres de HCH aparece en la Casilla 38 de LIBRÉ", dice literalmente en el texto sobrepuesto en un video de TikTok, compartido cientos de veces desde el 16 de noviembre de 2025.
Las elecciones generales de Honduras se celebrarán el 30 de noviembre de 2025, fecha en la que se elegirá al presidente de la República, 128 diputados al Congreso Nacional y 298 alcaldes municipales.
No es candidato
LA PRENSA Verifica revisó la sección de planillas de diputados al Congreso Nacional del departamento de Francisco Morazán disponible en el sitio web oficial del CNE, ente encargado del proceso electoral.
La papeleta, actualizada por última vez el 2 de octubre de 2025, muestra a todos los candidatos a diputados de los cuatro partidos políticos que participarán en este proceso democrático del 30 de noviembre: Libre, Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, y la Democracia Cristiana (DC).
Tal como lo indica la papeleta, la casilla 38 en la fila del partido Libre corresponde al diputado Andrés Alfredo Castro Turcios. LA PRENSA Verifica comprobó que el periodista Cáceres no aparece en ninguna casilla de ningún otro partido, por lo que no tiene postulación política.
Por lo tanto, es falso que Alex Cáceres aparezca como candidato a diputado por Libre en la casilla 38. Esta posición corresponde oficialmente al diputado Andrés Alfredo Castro Turcios.