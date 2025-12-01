Libre no ha convocado protesta en Tegucigalpa: es un afiche falso

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación difundida en redes sociales y cadenas de WhatsApp comparte un supuesto afiche del Partido Libertad y Refundación (Libre), en el que se anuncia una manifestación para “defender el triunfo” este 1 de diciembre a la 1:00 de la tarde en Tegucigalpa. Sin embargo, el arte gráfico es falso. Una revisión realizada en las cuentas oficiales del partido Libre y de su candidata presidencial, Rixi Moncada, no muestra ninguna convocatoria de este tipo para el día posterior a las elecciones generales. “Libre convoca movilización en Tegucigalpa para “defender el triunfo” este 1 de diciembre. El partido Libre anunció una gran movilización nacional en Tegucigalpa para este lunes 1 de diciembre a la 1:00 PM, convocando a su militancia a reunirse en el Bulevar Centroamérica”, dice textualmente la publicación de Facebook, compartida más de 400 veces desde el 30 de noviembre de 2025.

Honduras celebró el domingo 30 de noviembre de 2025 las elecciones generales para elegir a un nuevo presidente, 128 diputados al Congreso Nacional, 298 corporaciones municipales y representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Según los datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nasry Asfura lidera la contienda presidencial por un margen muy estrecho frente al segundo lugar, Salvador Nasralla.

Convocatoria falsa

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Convocatoria + defender el triunfo + partido Libre” no conduce a ningún pronunciamiento oficial del partido Libertad y Refundación (Libre). La Prensa Verifica revisó las cuentas oficiales del partido ( Facebook , X , Instagram ) y las de su candidata, Rixi Moncada ( X ), sin encontrar evidencia de una movilización programada para el 1 de diciembre. El 30 de noviembre, Moncada anunció únicamente una conferencia de prensa para exponer su postura política respecto a los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).