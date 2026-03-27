Es falsa la supuesta “licencia felina” atribuida a Antonio Rivera Callejas

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que asegura que el diputado nacionalista Antonio “Toño” Rivera supuestamente propuso una ley de “licencia felina”, que implicaría el pago anual de 500 lempiras por mascota. Sin embargo, la información es falsa. LA PRENSA Verifica comprobó que el Congreso Nacional no ha publicado en sus cuentas oficiales ninguna iniciativa relacionada con una licencia para gatos atribuida a Rivera. Además, el propio diputado desmintió el contenido en sus redes sociales. “Diputado Toño Rivera, quiere que los gatos domésticos tengan registro y pago de licencia felina”, dice textualmente la descripción de una publicación de Facebook, compartida más de 100 veces desde el 26 de marzo de 2026. La publicación también señala que, en caso de no registrar a los felinos, se aplicarían multas de 5,000 lempiras.

Antonio Rivera ocupa una curul en el Congreso Nacional desde 2006 y se desempeñó como vicepresidente del Legislativo entre 2018 y 2020, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2021). En las elecciones de 2025, ingresó entre los 23 diputados electos por Francisco Morazán, con lo que inició su sexto período legislativo (2026-2030). Desde la instalación de la primera legislatura del Congreso Nacional, el 25 de enero de 2026, LA PRENSA Verifica ha desmentido varias propuestas de ley falsas ( 1 , 2 , 3 ) atribuidas a congresistas de distintos partidos políticos.

No existe tal iniciativa

Una búsqueda con las palabras clave “Antonio Rivera + propuesta + ley + licencia felina” remite únicamente a publicaciones divulgadas por perfiles dudosos que comparten desinformación de manera habitual. Una revisión realizada por LA PRENSA Verifica en las cuentas oficiales del Congreso Nacional en Facebook y X no encontró ningún registro de un supuesto proyecto de ley sobre “licencia felina” atribuido al diputado Rivera. Por el contrario, la iniciativa más reciente presentada por Rivera corresponde a la Ley de Protección Integral a la Mujer Embarazada y al No Nacido, introducida el 25 de marzo de 2026. Esta publicación oficial está acompañada por la misma fotografía utilizada en la desinformación.

LA PRENSA Verifica también revisó las redes sociales de Rivera ( Facebook , Instagram y X ), sin encontrar evidencia que respalde la supuesta propuesta. Lo que sí se encontró fue una publicación en la que el diputado desmiente la narrativa viral en sus cuentas oficiales, difundida el 26 de marzo de 2026.