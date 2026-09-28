El anuncio de Edrick Menjívar sobre su último partido con Honduras fue grabado en 2025, no tras la derrota ante Surinam

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula un video del portero hondureño Edrick Menjívar en el que supuestamente anuncia que disputó su último partido con la selección de Honduras. La grabación se comparte como si sus declaraciones hubieran ocurrido después de la derrota de la Bicolor ante Surinam, el viernes 25 de septiembre de 2026.
Sin embargo, el video no es reciente. Las declaraciones de Menjívar no corresponden al partido contra Surinam de septiembre de 2026, sino que fueron grabadas el 19 de noviembre de 2025, después del empate 0-0 entre Honduras y Costa Rica por las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.
“Menjivar renuncia a la selección”, dice la descripción de una secuencia que ha sido compartida más de 170 veces desde el 27 de agosto.
La Bicolor quedó ubicada en el grupo B de la Liga A, junto con Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador. Sin embargo, el formato establecido por Concacaf no obliga a las selecciones a enfrentarse con todos los integrantes del grupo. Cada equipo disputa cuatro partidos: dos como local y dos como visitante.
Honduras inició su participación el 25 de septiembre de 2026 ante Surinam en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. La selección hondureña perdió 3-2, pese a que logró remontar inicialmente el marcador con goles de Dereck Moncada y Bryan Róchez. Surinam recuperó la ventaja y se llevó la victoria.
Video de 2025
Una búsqueda inversa de un fotograma clave del video, realizada con la extensión InVid We-Verify de Google Chrome, permitió localizar la grabación original, publicada en Facebook por la cuenta Deportes TVC el 19 de noviembre de 2025.
En la grabación, Menjívar anuncia que había decidido dejar la selección hondureña. El fragmento corresponde a las declaraciones que ofreció a los medios después del encuentro disputado en San José, Costa Rica, la noche del 18 de noviembre de 2025.
El contexto de aquella entrevista fue la eliminación de Honduras del Mundial de 2026. La selección empató 0-0 contra Costa Rica en el Estadio Nacional de San José y terminó segunda del Grupo C con nueve puntos. El resultado dejó a Honduras y Costa Rica fuera de la Copa del Mundo United 2026.
Después del encuentro, Menjívar habló en zona mixta sobre la eliminación y calificó el resultado del proceso como un “fracaso total”. Además, afirmó que Honduras había dejado escapar la clasificación en el partido anterior contra Nicaragua y, durante esa misma comparecencia, comunicó su decisión de retirarse de la selección.
La fecha y el contexto también quedaron registrados en publicaciones del 19 de noviembre de 2025. Una nota de EL HERALDO consignó ese día que Menjívar había dado a conocer su retiro en la zona mixta del Estadio Nacional de San José, después de que Honduras quedara eliminada del Mundial.
LA PRENSA también informó que el guardameta había anunciado que no continuaría en la selección hondureña. La nota recoge la misma declaración que aparece en el video que vuelve a circular en redes sociales.
Estas publicaciones corroboran que la secuencia circulaba desde noviembre de 2025 y que no corresponde al contexto actual.
En conclusión, el anuncio de Edrick Menjívar sobre su último partido con Honduras fue grabado en 2025 y no después de la derrota ante Surinam del 25 de septiembre de 2026.