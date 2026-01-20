Contratos de Eduardo Cevallos solo corresponden a gestión de Aldana

San Pedro Sula, Honduras

EL HERALDO Plus reveló una serie de contratos municipales otorgados por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) a Melvin Cevallos, dirigente de colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre), y a su hermano Eduardo Cevallos. Según la documentación, ambos recibieron 27 contratos bajo la figura de "microempresarios", por un monto total de más de 1,545,240 lempiras, entre los años 2022 y 2025. La investigación detalla que los contratos adjudicados a Melvin Cevallos —relacionados con labores de limpieza y mantenimiento de obras públicas— suman alrededor de 568,800 lempiras. Por su parte, los contratos asignados a Eduardo Cevallos, para tareas de protección, reforestación y manejo de áreas verdes, ascienden a unos 976,440 lempiras. En ese contexto, el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, afirmó que en la investigación publicada se sumaron los montos de contratos otorgados a Eduardo Cevallos desde que fue contratado durante la gestión de Ricardo Álvarez (2006-2014) en la alcaldía capitalina. "El hermano de Melvin (Cevallos) está contratado desde el tiempo de Ricardo en la alcaldía (...) Le sumaron todo ese montón de años en veinte mil, en veinte mil, en veinte mil", aseguró Aldana (desde la hora 1:43:00 del siguiente video).

La afirmación de Aldana es engañosa porque mezcla un dato correcto con otro inexacto. La investigación periodística de EL HERALDO Plus se basó exclusivamente en contratos de la gestión de Jorge Aldana; los registros correspondientes a la administración de Ricardo Álvarez no fueron incluidos ni sumados. Esto confirma que los montos analizados corresponden únicamente al período del actual alcalde. Una revisión realizada al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) reveló que a Eduardo Cevallos se le adjudicó un contrato de microempresa en 2013 para la prestación de servicios de protección, reforestación y manejo de áreas verdes. Este contrato fue otorgado durante la administración de Ricardo Álvarez (2006-2014), como lo sostuvo el propio Aldana. Consultado por LA PRENSA Verifica, Jorge Aldana ratificó su versión inicial y atribuyó los señalamientos a una “campaña en su contra”.

Otorgados por Aldana

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) contrata servicios operativos mediante microempresas para el mantenimiento diario de Tegucigalpa y Comayagüela. Una microempresa, registrada ante la municipalidad, es una unidad conformada por pocas personas que presta servicios urbanos de mantenimiento y operación. Estas contrataciones se enfocan en actividades como aseo, ornato y protección ambiental en barrios y espacios públicos, permitiendo a la AMDC atender necesidades específicas mediante contratos de corta duración. Entre los servicios más frecuentes destacan el barrido y limpieza de calles, recolección manual de desechos, mantenimiento de áreas verdes, chapeo, poda de árboles, reforestación y limpieza de quebradas. También se realizan labores menores de apoyo a obras públicas y atención ante emergencias climáticas. En este contexto, Eduardo Cevallos ha sido beneficiado con 19 contratos de la AMDC entre 2022 y 2025, por un total de 976,440 lempiras, según una investigación de EL HERALDO Plus. Las adjudicaciones se enmarcan en el programa de microempresas asignadas a labores de protección, reforestación y mantenimiento de áreas verdes, consolidando una relación contractual sostenida con la alcaldía durante cuatro años consecutivos. El primer contrato adjudicado a Cevallos fue emitido el 25 de enero de 2022, día que coincidió con la toma de posesión del alcalde Jorge Aldana. Ese año, Cevallos firmó nueve contratos, por un monto total de 265,440 lempiras. La mayoría eran acuerdos mensuales o bimestrales, destinados a labores de limpieza y mantenimiento en diferentes sectores del Distrito Central. En 2023, suscribió cuatro contratos trimestrales, cada uno por 71,100 lempiras, totalizando 284,400 lempiras. El mismo esquema se repitió en 2024. Para 2025, Cevallos recibió dos contratos trimestrales correspondientes al período enero-junio, sumando 142,200 lempiras. Con estas adjudicaciones, Eduardo Cevallos acumula cuatro años consecutivos como proveedor de servicios para la AMDC, perfilándose como uno de los microempresarios con presencia constante durante la gestión del alcalde Aldana.

Con contratos desde 2013