Cossette López a Libre: "Ellos han querido robarse la elección"

Durante la entrega de credenciales a los diputados electos del Partido Nacional, la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, lanzó fuertes señalamientos contra Libertad y Refundación (Libre), al asegurar que ese partido intentó montar un fraude en las elecciones generales.
Desde tempranas horas, el búnker nacionalista comenzó a recibir a legisladores electos, dirigentes y simpatizantes, en un ambiente marcado por la expectativa, el reencuentro entre figuras con trayectoria y la llegada de nuevos rostros que se preparan para asumir funciones en el período legislativo 2026-2030.
Fue durante este acto cuando López tomó la palabra y aseguró que el partido Libertad y Refundación (Libre) intentó montar un fraude en las elecciones generales.
La consejera advirtió además que los colectivos de Libre se movilizarán en las calles durante la elección de la nueva directiva del Congreso Nacional, por lo que llamó a mantenerse atentos ante posibles escenarios de tensión política.
La funcionaria continuó con un mensaje contundente: "No más un Congreso a las patadas, no más persecución política y que no vengan a hacerse las víctimas porque a mí nunca se me va a olvidar todo lo que me han hecho y les han hecho. Les encanta hacerse las víctimas".
López también defendió su actuación al frente del órgano electoral, afirmando que no ha incurrido en ninguna falta durante el proceso. "No he cometido una sola ilegalidad por la cual tengan que agachar la cabeza", señaló al referirse a su gestión dentro del CNE.
Acto seguido, López aseguró: "Quisieron montar un fraude muy sofisticado porque hay quienes no se atreven a decirlo con todo lo que han estado haciendo después del 30 de noviembre".
En ese mismo tono, profundizó su señalamiento: "No es el dos votos, no es el de un acta ni el de una urna, es el de toda una elección y se querían robar un país entero".
López sostuvo que esos intentos se habrían gestado desde el Legislativo: "Ellos han querido robarse la elección e incluso desde el Congreso Nacional”, declaró.
Mientras las declaraciones resonaban en el recinto, los diputados electos del Partido Nacional continuaron recibiendo sus credenciales, documento que los acredita oficialmente para ocupar una curul en el próximo período legislativo, en un ambiente cargado de simbolismo político y tensión institucional.
