Constitución permite aprobar la Junta Directiva del Congreso fuera del Hemiciclo en casos excepcionales

San Pedro Sula, Honduras.- El miércoles 21 de enero, el Congreso Nacional eligió, en sesión preparatoria, a la Junta Directiva provisional, encabezada por Tomás Zambrano como presidente, Godofredo Fajardo como vicepresidente y Carlos Ledezma como secretario. Edgardo Casaña, durante la reunión, sostuvo que la Constitución establece que la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional debe llevarse a cabo específicamente en el Hemiciclo legislativo. Para apoyar su interpretación, citó como ejemplo la elección de la Junta Directiva del año 2022, la cual no se realizó en ese espacio. Con esto, buscó enfatizar que dicho procedimiento debe respetar el lugar estipulado por la norma constitucional. “La Constitución lo dice, que tenía que ser en el Hemiciclo (aprobación de la Junta Directiva de 2022)”, aseguró (desde el 3:39:36 del siguiente video).

No obstante, esta afirmación es incorrecta. La Ley Orgánica del Congreso Nacional y la Constitución permiten que las sesiones se celebren fuera del Hemiciclo en situaciones extraordinarias, como sucedió en 2022.

LA PRENSA Verifica consultó al diputado Casaña sobre esta declaración, pero hasta el cierre de esta verificación, no se obtuvo respuesta.



Constitución permite en otro lugar

El artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que, aunque la sede principal del Congreso es en Tegucigalpa, capital de Honduras es permitido realizar sesiones fuera del Hemiciclo bajo ciertas condiciones. "El Congreso Nacional tiene su sede en la Capital de la República, sin embargo, puede trasladar su sede o realizar sesiones en otro lugar de la República, siguiendo los procedimientos establecidos en la presente Ley o en el caso de los supuestos previstos en el Artículo 191 de la Constitución de la República", señala el artículo 3 Además, el precepto de la normativa del Legislativo incluye el artículo 191 de la Constitución que también señala que las sesiones en el Congreso, incluyendo la elección de la Junta Directiva, puede realizarse en cualquier lugar del país en situaciones extraordinarias en los congresistas no se puedan reunir en la sede principal. La Carta Magna incluye causales como si el Ejecutivo u otra autoridad impide que se instale la sesión, un evento de fuerza mayor o un caso fortuito. "Un número de cinco diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso Nacional para sesionar en cualquier lugar de la República, cuando el Ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito, impidan su instalación o la celebración de sus sesiones", establece el precepto.

Ocurrió en 2022