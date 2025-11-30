CID Gallup no publicó esta encuesta a boca de urna que aventaja a Rixi Moncada

San Pedro Sula, Honduras

A mediodía de este domingo 30 de noviembre de 2025, comenzó a circular en redes sociales una captura de pantalla atribuida a la encuestadora CID Gallup, que supuestamente muestra un sondeo a boca de urna con resultados de las elecciones generales en Honduras.

Según la imagen difundida, Rixi Moncada, candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), encabeza la intención de voto con un 47%, seguida por Nasry Asfura, del Partido Nacional, con 29%, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 20%.

Sin embargo, no existe registro oficial de esta encuesta. Una revisión realizada por LA PRENSA Verifica confirma que ni en sus cuentas oficiales en redes sociales ni en su sitio web, la firma encuestadora CID Gallup ha publicado algún sondeo relacionado con los comicios de este domingo.

La última encuesta difundida por CID Gallup sobre el proceso electoral en Honduras fue publicada el 30 de septiembre de 2025, dos meses atrás.

"Encuesta de Opinión Pública de CID Gallup, metodología de entrevistas cara a cara con muestra mínima de 5,200 ciudadanos en Honduras, margen de error 2.8 puntos (nivel de confianza 95%) realizada el 30 de noviembre de 2025", dice literalmente el mensaje que acompaña la imagen en WhatsApp.