Bulo que afirma en 2025 alianza entre Nasralla y Libre usa contenido de 2017 y 2021

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación en redes sociales despliega una imagen y un video en los que se atribuye a 2025 una supuesta alianza política entre Salvador Nasralla y el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre). Sin embargo, el contenido es engañoso: el material corresponde a alianzas políticas anteriores, específicamente las concretadas en 2017 y 2021, cuando Nasralla pactó acuerdos con Xiomara Castro. “Nueva Alianza Nasralla–Libre”, se lee literalmente en el texto sobrepuesto en una secuencia de TikTok, compartida decenas de veces desde el 25 de noviembre de 2025.

En la antesala de las elecciones generales de 2021, Libre y el Partido Salvador de Honduras (PSH) anunciaron una coalición electoral. Como parte del acuerdo, Salvador Nasralla renunció a su candidatura presidencial por el PSH y se integró a la fórmula de Libre como designado presidencial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Un antecedente de esta estrategia se remonta a 2017, cuando se conformó la Alianza de Oposición contra la Dictadura. En esa ocasión, Nasralla encabezó la fórmula presidencial, respaldado por Libre, el Partido Anticorrupción (PAC) y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD).

Al 27 de noviembre no hay alianza

LA PRENSA Verifica realizó una búsqueda en Google con las palabras clave “Alianza + Libre + Nasralla + elecciones 2025” y no encontró registros que confirmen una coalición entre ambas partes para los próximos comicios. Una búsqueda inversa de la imagen que acompaña la desinformación condujo a una publicación de Libre, difundida en Facebook el 1 de febrero de 2017, sobre la Alianza de Oposición formada por Libre, el Partido Anticorrupción (PAC) y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD).

En cuanto al video, se utilizó un fotograma clave para rastrear el clip original. Este fue publicado el 13 de octubre de 2021 en la cuenta de X (antes Twitter) de Radio América, y corresponde al anuncio oficial de la alianza entre Libre y PSH, encabezado por Salvador Nasralla y Xiomara Castro, de cara a las elecciones generales de ese año.