Migrante pasa ocho horas subido en un árbol para evitar ser arrestado por agentes de ICE

Durante las ocho horas que pasó Ical tratando de evadir a las autoridades, vecinos de la zona, un barrio históricamente latino le gritaron consignas de apoyo a lo largo de la tarde.

"No te bajes, tú tienes derechos", le repitió una y otra vez Antonio Cruz, un residente de la ciudad que decidió acercarse en "solidaridad".

"Me rompe el corazón porque soy padre de familia y no sé si esta persona lo es también. Sea o no criminal, no deja de ser persona", contó el joven estadounidense de ascendencia hondureña a EFE.

"Si las personas que tenemos papeles no nos preocupamos por eso, al rato van a venir por nosotros", agregó.

Cruz relató que logró intercambiar algunas palabras con Ical, quien a gritos desde el árbol le contó que era obrero de construcción e iba de camino al trabajo cuando se dio cuenta de que las autoridades lo estaban "siguiendo".