San Pedro Sula, Honduras

Una nueva forma de vivir la ciudad llega a Tegucigalpa con Torre Cataleya, un desarrollo inmobiliario de 31 niveles, ubicado en El Trapiche, sobre el bulevar Suyapa, que Integrará 320 apartamentos, 38 locales comerciales y más de 15 amenidades. Su propuesta es segar, complejo de uso mixto que conectará vivienda, comercio, bienestar y entretenimiento en un mismo lugar, ofreciendo una experiencia urbana integral. El lanzamiento oficial reunió a representantes de los medios de comunicación, aliados estratégicos e invitados especiales, y marcó la presentación de Omets Investments, Inmobiliaria Metriko y Constructora ACME, las tres empresas que unieron sus capacidades para dar vida a esta iniciativa inmobiliaria.

Una ciudad dentro de la ciudad

Durante el evento se dieron a conocer los principales atributos de Torre Cataleya, concebida bajo el concepto "La ciudad, conectada a tu forma de vivir". Entre sus amenidades destacan gimnasio, áreas verdes, zonas de juegos, áreas de estar, play room, salón de eventos, snack bar, movie room, coworking, salas de reuniones, áreas de BBQ y jacuzzis, además de amplio estacionamiento y elevadores para mayor comodidad de sus residentes.

Su oferta residencial contempla cinco tipologías de apartamentos de una, dos y tres habitaciones, con áreas desde 32.35 hasta 76.10 motros cuadrados. A estos atributos se suma su ubicación estratégica, con cercanía a hospitales y centros médicos, universidades, centros educativos, plazas comerciales y espacios deportivos, facilitando el acceso a servicios esenciales y opciones de recreación sin alejarse de casa



Amenidades para cada estilo de vida

Por su parte Ricardo Flores, Gerente General de Inmobiliaria Metriko manifestó: "Nuestra visión es ofrecer más que apartamentos: crear una comunidad donde vivienda, comercio y amenidades se integren para mejorar la experiencia de vivir la ciudad." Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También añadió: “Las amenidades son el corazón del edificio, con espacios pensados para compartir en familia, trabajar desde casa y disfrutar momentos de recreación sin salir de la torre

Una inversión con visión de futuro

"En Omets Investments apostamos por estructurar proyectos sobre bases sólidas, integrando planificación y visión financiera para impulsar nuevas oportunidades de desarrollo", expresó Antonio Ocampo, Gerente General de Omets Investments. Asimismo, destacó que la visión del proyecto va más allá de la construcción de una torre: “Buscamos una nueva forma de desarrollar la ciudad, transformar un poco el urbanismo y ofrecer una arquitectura que se integre al entorno y aporte a la experiencia de quienes transitan por sus espacios”.

Torre Cataleya un hogar

En Constructora ACME asumimos la construcción de Torre Cataleya con rigor técnico y atención a cada detalle, respaldando la confianza de quienes harán de este proyecto su hogar", indicó Mario Aparicio, Gerente General de Constructora ACME.

Las tres empresas desempeñan funciones complementarias: Inmobiliaria Metriko como desarrollador Omets Investments como estructurador y Constructora ACME como responsable de la construcción.

Con una entrega prevista para el primer trimestre de 2029, Torre Cataleya ofrece opciones de adquisición con una reserva de US$500, una prima del 10% y un plazo de hasta 18 meses para pagarla.